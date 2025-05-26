Свято сьогодні, 26 травня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

26 травня за новим стилем вшановують пам’ять святих апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Обидва були учнями Христа та належали до кола перших проповідників Євангелія.

Апостол Карп відомий як супутник апостола Павла в місіонерських подорожах. Він жив поблизу Трої, в місті Олександрія Троадська, і згадується в Біблії як людина, в домі якої Павло залишив книги та священничий одяг.

Згодом Карп став єпископом у місті Берія та активно проповідував на Криті. За різними версіями, він або помер мирно, або загинув мученицькою смертю під час гонінь.

Про апостола Алфея відомо менше, але відомо, що він був родом із Капернаума. Його синами були апостоли Яків Алфеїв і Матвій - автор одного з Євангелій. За церковними переказами, Алфей мав ще двох дітей - Аверкія та Олену, які також прийняли християнство і загинули за віру.

Алфей шанувався як благочестивий батько і гідний послідовник вчення Христа. Його життя є прикладом віри, терпіння та духовної сили.

Що не можна робити 26 травня

У цей день не рекомендується займатися прибиранням після заходу сонця, оскільки це вважається поганою прикметою - разом зі сміттям можна винести з дому добробут.

Сварки, образи та грубі слова вважаються небажаними, адже вони здатні зіпсувати енергетику дня і накликати неприємності.

Не варто вирушати у далекі поїздки, бо така подорож може виявитися невдалою або навіть небезпечною.

Згідно з народними повір’ями, лінь і тривалий сон цього дня можуть «проспати» удачу, тож краще прокидатися рано і бути активним.

Забороняється їсти рибу, окрім коропа, оскільки вважається, що інша риба може "змити" фінансову стабільність.

Позичати гроші сьогодні не рекомендується, але й відмовляти у допомозі не слід - краще запропонувати зробити це наступного дня.

26 травня у народі звали Карполовом (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 26 травня

У народі 26 травня отримало назву Карпів день або Карполов - через повір’я, що саме цього дня найкраще ловиться короп. У давнину наші предки уважно спостерігали за природою в цей день і складали прикмети.

Якщо вночі фіксували заморозки, то очікували ще сорок днів холодних ранків.

Гучне кумкання жаб віщувало наближення дощової погоди.

Коли риба поводилася активно - піднімалася до поверхні чи вистрибувала з води - це було знаком сирих і вологих днів.

Велика кількість коників, що стрибали навколо, свідчила про теплі, але дощові періоди.

Масова поява комарів передбачала встановлення стабільного тепла.

У кого День ангела 26 травня

26 травня День ангела відзначають

Олександр

Георгій

Іван

Карпо

Макар

Маркіян

Олена

Людям, народженим 26 травня, в якості талісмана підходить лазурит. Це яскравий і вишуканий камінь, який привертає увагу своїм глибоким синім кольором. Із давніх часів його вважали оберегом удачі та щасливої долі. Вірили, що лазурит допомагає досягти успіху в різних сферах життя.