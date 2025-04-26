Свято сьогодні 26 квітня: що не можна робити, народні прикмети, Дні ангела

Що за церковне свято сьогодні

Священномученик Василій, єпископ Амасійський, жив у IV столітті та підтримував християн під час гонінь. Імператор Лікіній, попри підписання указу про віротерпимість, продовжував переслідувати християн. Він закохався в праведну діву Глафіру, служницю своєї дружини Констанції.

Щоб врятувати її, цариця переодягла Глафіру в чоловічий одяг і відправила з міста. Глафіра оселилася в Амасії, де її прихистив святитель Василій. Вона передала гроші на будівництво храму та написала про це Констанції. Лист потрапив до Лікінія, і він наказав привезти Глафіру й Василія, але дівчина померла раніше.

Василія кинули до в’язниці, а диякони Парфеній і Фестим та християнин Елпідіфор таємно його відвідували. На суді єпископ відмовився зректися віри, за що був засуджений до страти. Перед стратою він молився і попрощався з друзями. Його тіло кинули в море, але Ангел уві сні вказав Елпідіфору, де його шукати. Мощі Василія дістали з моря й повернули до Амасії, де поховали в храмі, зведеному за його життя.

Священномученик Василій, єпископ Амасійський (фото: rivne.church.ua)

Що не можна робити 26 квітня

Згідно з народними уявленнями, гріхом вважається руйнування ластівчиних гнізд або завдання шкоди птахам - тому, хто це зробить, загрожують біди.

Цього дня не рекомендують планувати весілля чи заручини, адже подружнє життя буде нестабільним. Вважається, що союз, укладений нині, може привести до зрад і розчарувань.

Також не радять вживати страви з картоплі - це може спровокувати конфлікти вдома. Не слід цього дня проводити вінчання або організовувати сватання.

Окрім того, не рекомендується позичати гроші навіть близьким друзям, інакше можна накликати на себе фінансові труднощі.

Народні прикмети і традиції 26 квітня

У народному календарі 26 квітня відзначають Глафіру Горошницю - день, пов’язаний із передбаченням погоди та врожаю.

Якщо вранці бувають заморозки, то холод протримається ще тиждень.

Повністю розпущене листя берези сигналізує, що час садити картоплю.

Грім на Глафіру - на наступний день сприятлива пора для роботи в городі, а голос зозулі обіцяє гарну погоду.

Вважалося доброю ознакою, якщо ластівка зводить гніздо на домі - це до поповнення в родині та захисту оселі від нещастя.

У цей день традиційно висаджували горох і ранню картоплю, звідси й пішла назва свята. Горохові страви вважалися оберегом здоров’я на увесь рік.

У кого День ангела 26 квітня

26 квітня День ангела відзначають:

Микола

Петро

Василь

Іван

Нестор

Степан

Ян

Олександрит вважається талісманом для тих, хто народився 26 квітня. Це різновид хризоберилу з характерним блакитно-зеленим відтінком. Із давніх часів його пов’язують із силою духу та рішучістю. Камінь символізує внутрішню міць і витримку.