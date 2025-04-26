Свято сьогодні 26 квітня: що не можна робити, народні прикмети, Дні ангела

26 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають день святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. До кінця року залишається 249 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 26 квітня і у кого День ангела.
Священномученик Василій, єпископ Амасійський, жив у IV столітті та підтримував християн під час гонінь. Імператор Лікіній, попри підписання указу про віротерпимість, продовжував переслідувати християн. Він закохався в праведну діву Глафіру, служницю своєї дружини Констанції.
Щоб врятувати її, цариця переодягла Глафіру в чоловічий одяг і відправила з міста. Глафіра оселилася в Амасії, де її прихистив святитель Василій. Вона передала гроші на будівництво храму та написала про це Констанції. Лист потрапив до Лікінія, і він наказав привезти Глафіру й Василія, але дівчина померла раніше.
Василія кинули до в’язниці, а диякони Парфеній і Фестим та християнин Елпідіфор таємно його відвідували. На суді єпископ відмовився зректися віри, за що був засуджений до страти. Перед стратою він молився і попрощався з друзями. Його тіло кинули в море, але Ангел уві сні вказав Елпідіфору, де його шукати. Мощі Василія дістали з моря й повернули до Амасії, де поховали в храмі, зведеному за його життя.
Згідно з народними уявленнями, гріхом вважається руйнування ластівчиних гнізд або завдання шкоди птахам - тому, хто це зробить, загрожують біди.
Цього дня не рекомендують планувати весілля чи заручини, адже подружнє життя буде нестабільним. Вважається, що союз, укладений нині, може привести до зрад і розчарувань.
Також не радять вживати страви з картоплі - це може спровокувати конфлікти вдома. Не слід цього дня проводити вінчання або організовувати сватання.
Окрім того, не рекомендується позичати гроші навіть близьким друзям, інакше можна накликати на себе фінансові труднощі.
У народному календарі 26 квітня відзначають Глафіру Горошницю - день, пов’язаний із передбаченням погоди та врожаю.
26 квітня День ангела відзначають:
Олександрит вважається талісманом для тих, хто народився 26 квітня. Це різновид хризоберилу з характерним блакитно-зеленим відтінком. Із давніх часів його пов’язують із силою духу та рішучістю. Камінь символізує внутрішню міць і витримку.
Вас може зацікавити
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.