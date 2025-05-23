Свято 23 травня: що точно не можна робити сьогодні, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Цього дня вшановують пам’ять преподобного Михаїла, єпископа Синадського, якого також називають сповідником. Він жив на території Візантійської імперії в період між VII та IX століттями. Ще юнаком Михаїл прагнув чернечого життя, тому залишив світ і оселився в монастирі біля Чорного моря.

Тут він відзначався ревною молитвою та тяжкою працею, за що Господь наділив його даром творити чуда. Відомий випадок, коли під час жнив селяни страждали від спраги, а води не було. Тоді Михаїл звернувся до Бога, і з порожнього посуду несподівано з’явилася вода.

Пізніше Михаїла обрали єпископом міста Синад. За свою доброту, духовну мудрість і святість він здобув глибоку повагу як серед вірян, так і серед візантійських імператорів Никифора й Михайла. Однак коли до влади прийшов імператор-єретик Лев Вірменин, святителя було засуджено і заслано до міста Євдокіада, де він завершив своє життя у вигнанні.

У цей день також вшановується пам’ять преподобної Євфросинії, яка в миру носила ім’я Предслава. Вона була донькою полоцького князя Георгія (Святослава) Всеславича і нащадком святого князя Володимира.

Дівчина вирізнялася великою вченістю та красою, і багато впливових родин бажали взяти її за дружину. Однак Предслава обрала інший шлях - вона присвятила себе Богові, вступивши до монастиря.

Там вона прийняла чернецтво з іменем Євфросинія і стала знаною як перша жінка, яка займалася бібліотечною справою. У свій вільний час вона переписувала книги, що було дуже непростою справою і зазвичай виконувалось лише чоловіками. Завдяки її праці було збережено багато цінних рукописів та пам’яток книжкової культури.

Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв - день шани всім, хто боронив і боронить незалежність нашої держави. Це особлива дата, яка уособлює століття боротьби українців за волю та нагадує про відвагу й самопожертву захисників і захисниць України.

Святитель Михаїл Синадський (фото: Pinterest)

Що не можна робити 23 травня

У давнину люди вірили, що миття волосся у цей день може призвести до труднощів на роботі, тому краще утриматися від цієї процедури.

Також вважалося, що починати ремонтні роботи сьогодні - погана ідея, бо це може накликати невдачу або розлад у домі.

Наші пращури остерігалися виявляти гнів чи роздратування в цей день, бо негативні емоції нібито "прилипають" і довго не відпускають людину.

Згідно з народними прикметами, переїжджати цього дня - не найкраще рішення, адже день вважається несприятливим для таких змін, як і для розголошення своїх задумів.

Крім того, вважалося небезпечним позичати комусь гроші чи речі, бо з ними можна несвідомо передати й власне здоров’я або добробут.

Народні прикмети і традиції 23 травня

Народні прикмети цього дня тісно пов’язують природні явища з прогнозами погоди та врожайності.

Якщо вже з’явилися оводи, то це вважалося доброю ознакою - очікується багатий урожай огірків.

Спекотне й задушливе повітря зранку зазвичай передвіщає наближення негоди.

Коли в цей час розквітає глід, це є знаком того, що зима буде люта й холодна.

А якщо повсюди помітно багато мурашок - найближчим часом дощу не буде, натомість встановиться посушлива погода.

У кого День ангела 23 травня

23 травня День ангела відзначають

Олександр

Андрій

Василь

Валерія

Геннадій

Данило

Дмитро

Іван

Костянтин

Михайло

Федір

Людям, які з’явилися на світ 23 травня, талісманом слугує хризопраз. Це особливий тип халцедону, що вирізняється м’яким зеленим забарвленням. З давніх часів вважалося, що цей камінь найкраще підходить тим, хто прагне пізнання та не боїться впливати на навколишній світ.