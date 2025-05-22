Свято сьогодні, 22 травня: що не можна робити і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

22 травня вшановують пам’ять святого мученика Василіска. Він жив у IV столітті та був християнином, який мав дар зцілення. У часи гонінь на християн за імператора Максиміана Галерія його схопили й ув’язнили в місті Комани.

Там Василіск побачив у сні Господа, який передрік йому близьку мученицьку смерть. Йому дозволили попрощатися з рідними, адже люди шанували його за численні чудеса. Під час суду, що проходив у язичницькому храмі, з неба зійшов вогонь і спалив капище, що викликало гнів правителя.

Після цього Василіска стратили. На місці його поховання згодом звели храм, а мощі святого вважаються цілющими. Василіск відомий також як племінник святого Феодора Тирона та супутник у стражданнях братів Клеоника і Євтропія.

Що не можна робити 22 травня

На день святого Василіска існує чимало заборон, яких радили суворо дотримуватись.

Передусім не можна було сваритися, ображати інших, заздрити чи поширювати плітки - вважалося, що це накликає нещастя.

Категорично забороняли починати нову справу або працювати на землі, оскільки день вважався "страшним" і невдалим для будь-якої праці.

Не радили також свистіти, бо вірили, що це може накликати обман або навіть крадіжки.

Ще однією прикметною забороною було варити яйця, аби з них "не вилізла змія", а також уникати полювання на птахів і не давати грошей чи речей у борг, щоб не віддати власний добробут.

Спів солов’я 22 травня обіцяв теплу погоду (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції 22 травня

У народному календарі 22 травня відзначали Василисків день, також відомий як Волошковий день або Василіса Солов’їха. У цей день особливу увагу звертали на природні явища, які вважали провісниками погоди та врожаю.

Якщо цвіте горобина - чекали ранньої осені, а гніздування горобців свідчило про наближення дощів.

Ранкова роса вважалася доброю прикметою для врожаю, а туман - ознакою багатого на гриби літа.

Спів солов’я вночі обіцяв теплу погоду, а північний вітер під час дощу віщував його швидке завершення.

Коли навколо зірок з’являлися темні кола - це було попередженням про негоду.

Багато павуків у траві обіцяло щедрий урожай огірків.

У кого День ангела 22 травня

22 травня День ангела відзначають

Володимир

Данило

Іван

Макар

Михайло

Павло

Софія

Людям, які народилися 22 травня, талісманом вважається корал. У літотерапії його цінують за здатність покращувати циркуляцію крові та загальний стан організму. У давні часи вірили, що корал допомагає загоювати виразки та зменшує запалення.