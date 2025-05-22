Свято сьогодні, 22 травня: що не можна робити і народні прикмети

22 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Василіска. До кінця року залишається 223 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 22 травня і у кого День ангела.
22 травня вшановують пам’ять святого мученика Василіска. Він жив у IV столітті та був християнином, який мав дар зцілення. У часи гонінь на християн за імператора Максиміана Галерія його схопили й ув’язнили в місті Комани.
Там Василіск побачив у сні Господа, який передрік йому близьку мученицьку смерть. Йому дозволили попрощатися з рідними, адже люди шанували його за численні чудеса. Під час суду, що проходив у язичницькому храмі, з неба зійшов вогонь і спалив капище, що викликало гнів правителя.
Після цього Василіска стратили. На місці його поховання згодом звели храм, а мощі святого вважаються цілющими. Василіск відомий також як племінник святого Феодора Тирона та супутник у стражданнях братів Клеоника і Євтропія.
На день святого Василіска існує чимало заборон, яких радили суворо дотримуватись.
Передусім не можна було сваритися, ображати інших, заздрити чи поширювати плітки - вважалося, що це накликає нещастя.
Категорично забороняли починати нову справу або працювати на землі, оскільки день вважався "страшним" і невдалим для будь-якої праці.
Не радили також свистіти, бо вірили, що це може накликати обман або навіть крадіжки.
Ще однією прикметною забороною було варити яйця, аби з них "не вилізла змія", а також уникати полювання на птахів і не давати грошей чи речей у борг, щоб не віддати власний добробут.
У народному календарі 22 травня відзначали Василисків день, також відомий як Волошковий день або Василіса Солов’їха. У цей день особливу увагу звертали на природні явища, які вважали провісниками погоди та врожаю.
22 травня День ангела відзначають
Людям, які народилися 22 травня, талісманом вважається корал. У літотерапії його цінують за здатність покращувати циркуляцію крові та загальний стан організму. У давні часи вірили, що корал допомагає загоювати виразки та зменшує запалення.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія