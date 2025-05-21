Свято сьогодні, 21 травня: що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

21 травня православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних імператора Костянтина та його матері Олени. Костянтин увійшов в історію як перший римський імператор, який прийняв християнство і надав йому державну підтримку.

У 313 році він підписав Міланський едикт, що проголошував свободу віросповідання для християн. За його правління було побудовано багато храмів, а також відновлено важливі християнські святині.

Цариця Олена мала великий вплив як на свого сина, так і на розвиток християнства в Римській імперії. Саме вона сприяла тому, щоб Костянтин зробив християнство домінуючою релігією. З дитинства виховуючи його у вірі, вона заклала основу для майбутніх рішень імператора.

У зрілому віці Олена вирушила в паломництво до Святої Землі. Там вона організувала розкопки на місцях, пов’язаних із життям та стражданнями Ісуса Христа. За переказами, під час цих робіт було знайдено Животворний Хрест, Гроб Господній та інші реліквії.

Частини мощей святої Олени сьогодні зберігаються в різних церквах світу, зокрема в одному з храмів Парижа, де вони знаходяться в саркофазі.

Святі рівноапостольні Костянтин та Олена (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 21 травня

У цей день не слід бажати іншим людям зла чи провокувати сварки, адже такі дії можуть обернутися негативними наслідками для самого кривдника.

Варто уникати важкої фізичної роботи, бо це вважається недоречним і може виснажити як тіло, так і душу.

Вживання жирної та важкої їжі цього дня не рекомендується, оскільки вона може зашкодити здоров’ю та порушити внутрішній баланс.

Наші предки вважали, що прибирання пилу в оселі цього дня може накликати на родину негаразди й сприяти появі темної смуги в житті.

Підіймати з землі чужі прикраси вважалося дуже поганим знаком - люди вірили, що разом із цими речами можна принести в дім чужу біду або нещастя.

Народні прикмети і традиції 21 травня

Наші предки уважно стежили за прикметами цього дня: якою буде погода сьогодні - такою очікували і восени.

Якщо зірки мерехтіли на нічному небі - це передвістя дощу.

Коли протягом доби тримається тепла погода, це могло свідчити про наближення тривалого періоду негоди.

Якщо чути, як кує зозуля, то перший місяць літа обіцяє бути теплим.

Червоне небо вранці вважалося передвісником дощу, а ясна й суха погода - ознакою відсутності грибів; натомість дощ обіцяв щедрий грибний урожай.

Яскравий червоно-золотий захід сонця вказував на кілька днів гарної та стабільної погоди.

У народі цей день отримав різні назви: Оленин день, Олена - Довгі льони, Олена Льоносійка. Традиційно саме в цей період завершували сівбу хліба й починали засівати льон, коноплі, пізні сорти пшениці та овес.

У кого День ангела 21 травня

21 травня День ангела відзначають

Федір

Кирило

Костянтин

Михайло

Олена

Ярослав

Людям, народженим 21 травня, талісманом слугує смарагд - коштовний камінь, який з давніх-давен символізує оновлення, надію та весняне пробудження. Його здавна вважають джерелом інтуїтивної сили та внутрішньої мудрості.