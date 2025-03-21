Свято сьогодні, 21 березня: що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

21 березня церква шанує пам'ять преподобного Якова Катанського. Святий Яків із ранніх років прагнув аскетичного життя. Він покинув світське життя та вступив до Студійського монастиря, де прийняв чернечий постриг. Його шлях був сповнений суворих випробувань, посту та молитов. Як благочестивий чернець і знавець Святого Письма, він був обраний єпископом Катанської Церкви на Сицилії.

За правління імператора-іконоборця Костянтина V Копроніма (741-775) святого Якова змушували зректися шанування ікон. Він зазнав жорстоких тортур, ув’язнення та голоду, але залишався непохитним у вірі. Свій земний шлях святий завершив у вигнанні, мужньо зносячи всі випробування.

Ще 20 і 21 березня мусульманські народи святкують Новруз. Це давнє свято іранських і тюркських народів, яке символізує настання нового року за сонячним календарем. Його відзначають 20–21 березня під час весняного рівнодення, і він входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Коріння Новруза сягають язичницьких та зороастрійських традицій, а перші святкування почалися ще за часів Ахеменідів у VI-IV століттях до н. е. Сьогодні це свято відзначають понад 300 мільйонів людей у таких країнах, як Іран, Афганістан, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина та інші.

В Україні Новруз святкують кримські татари, азербайджанці, курди та представники інших народів. Однією з головних традицій є генеральне прибирання в оселях і дворах перед святом, а також сплата всіх боргів. Люди вдягають національний одяг, танцюють, стрибають через вогонь і навіть купаються у водоймах. Важливим звичаєм є Чахаршанбе-Сурі, коли діти та молодь отримують солодощі, ходячи від хати до хати.

Святковий стіл на Новруз (фото: Trend.az)

Що не можна робити 21 березня

У цей день не варто думати про погане та зосереджуватися на негативі.

Не слід з’ясовувати стосунки чи сваритися, особливо з рідними, адже це може зруйнувати відносини та спричинити серйозний конфлікт.

Смуток у цей день також небажаний - вважається, що тоді рік буде похмурим і тужливим.

Важливі справи зазвичай відкладали на інший час, оскільки в цей день їх не рекомендували починати.

Народні прикмети і традиції 21 березня

Якщо сьогодні прилетіли жайворонки - весна буде теплою.

Якщо зранку стоїть туман - незабаром варто чекати на заморозки.

Яка погода буде сьогодні протягом дня, такою обіцяє бути і вся літня пора.

Якщо в небі високо пливуть хмари - варто очікувати гарної погоди.

Якщо 21 березня ввечері стати на перехресті та промовити: "Раз, два, три!", можна дізнатися, що готує майбутнє. Червона машина - до великого кохання, чорна - до можливих труднощів, зелена - до фінансового достатку, синя - до здійснення мрій, сіра - до змін у житті, а жовта - до успіху.

Якщо цього дня випадково зустріти кохану людину, це вважається добрим знаком - така любов буде щасливою та триватиме довго. Саме тому люди прагнули провести цей день у компанії найдорожчих серцю.

У кого День ангела 21 березня

21 березня за новим стилем іменини відзначають

Володимир

Кирило

Серафим

Хома

Яків.

За старим стилем сьогодні День ангела святкують Опанас, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

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