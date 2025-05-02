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Свято сьогодні, 2 травня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела

П'ятниця 02 травня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 2 травня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела Яке свято сьогодні, 2 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

2 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Афанасія Олександрійського та перенесення мощей благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба. До кінця року залишається 243 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 2 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

2 травня у православному календарі - день пам’яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського. Це одна з найвидатніших постатей у християнській історії.

Святий Афанасій прославився ревною відданістю Божим заповідям та видатним розумом. У 319 році він був висвячений у диякони Олександрійської Церкви, активно долучався до богословських суперечок і написав чимало праць на захист православної віри.

Однією з головних віх його життя стала участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де він рішуче виступив проти Арія та його вчення, яке заперечувало божественну природу Ісуса Христа. Після смерті патріарха Олександра в 326 році, Афанасія обрали архієпископом Олександрії.

Святитель Афанасій Великий вважається одним із головних стовпів Православ’я. Його життя, вчення та духовна спадщина мають величезне значення для християнської теології. Він упокоївся у 373 році.

Цього ж дня, 2 травня, відзначають перенесення мощей благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Вони були синами великого князя Володимира і молодшими братами. Обидва зростали в атмосфері християнського благочестя, незадовго після Хрещення Русі.

У 1015 році після смерті батька їхній брат Святополк, прагнучи влади, наказав убити Бориса і Гліба, побоюючись їх як суперників за київський престол. Так вони стали першими мучениками серед руських князів.

Спочатку їх поховали у Вишгороді, однак пізніше мощі було урочисто перенесено, і цей день став церковним святом. Зокрема, Володимирський кафедральний собор було освячено на честь цих святих страстотерпців.
Свято сьогодні, 2 травня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангелаУкраїнська ікона Бориса і Гліба (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 2 травня

2 травня пов'язане з багатьма народними застереженнями.

  • У цей день не рекомендується нікому розповідати про свої сни - це вважається поганим знаком.
  • Не можна носити брудний одяг, бо це може "притягнути" негаразди.
  • Забороняється після заходу сонця рахувати або перескладати гроші - це нібито веде до фінансових втрат.
  • Витрати у цей день можуть "винести" з дому добробут, а порожній гаманець обіцяє тривале безгрошів’я.
  • Не варто відмовляти людям у допомозі чи милостині - це може обернутися бідою.
  • Також небажано відвідувати лазню, сауну чи басейн, щоб не накликати хвороби.

Народні прикмети і традиції 2 травня

У народі 2 травня вшановують святих Бориса і Гліба. Цього дня спостерігають за природою, щоб передбачити погоду на травень і все літо.

  • Якщо сонце світить яскраво й тепло - літо буде сонячним та сприятливим.
  • Холодна та вітряна погода натякає на прохолодне літо.
  • Якщо захід сонця особливо красивий - попереду сухий сезон.
  • Гроза в цей день означає, що кілька наступних днів будуть дощовими.
  • Якщо цього дня чути спів солов’я - літо прийде раніше, ніж за календарем.

У кого День ангела 2 травня

2 травня День ангела відзначають:

  • Афанасій
  • Борис
  • Гліб
  • Давид
  • Зоя
  • Михайло
  • Роман

Для тих, хто народився 2 травня, талісманом вважається цитрин. Із давніх часів цей камінь служив захистом від негативної енергії. Його пов’язували з добробутом, удачею та фінансовим успіхом. Також вірили, що цитрин допомагає уникнути нічних жахіть.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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