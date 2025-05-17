Свято сьогодні, 17 травня: у кого День ангела, що не можна робити, головні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

17 травня вшановують пам’ять апостола від 70-ти Андроніка та його сподвижниці Юнії. Вони були родичами апостола Павла і навіть прийняли християнство раніше за нього. Андронік згадується у Новому Завіті як ревний проповідник Євангелія. Разом із Юнією він навертав язичників до віри, знищував капища і зводив християнські храми.

Святий Андронік став єпископом Паннонії, але його діяльність відома і далеко за межами цієї місцевості. Проповіді обох апостолів принесли плід у багатьох країнах. Християнська традиція вшановує їх як мучеників за віру. В V столітті їхні мощі були знайдені поблизу Константинополя. На тому місці збудували храм на їхню честь.

Що не можна робити 17 травня

Сьогодні не рекомендується вирушати до лісу, адже пробуджуються змії, які можуть становити небезпеку для людей.

Також не варто приймати важливих рішень або поспішно змінювати життєві плани - це може призвести до невдач.

Заборонено торкатися речей, знайдених на перехрестях, адже вони можуть мати негативну енергетику чи бути "підкладом".

Окрім того, народні прикмети застерігають від лайки, вживання алкоголю, пліток та осуду - все це може накликати негаразди.

Дощ 17 травня віщує дощове літо (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 17 травня

Наші предки звертали увагу на природні явища цього дня, вбачаючи в них ознаки майбутньої погоди.

Якщо під час зростаючого місяця йшов дощ - вважалося, що літо буде дощовим.

Рясне цвітіння бузку, горобини та яблунь віщувало вдалу риболовлю.

Холодна погода та північний вітер натякали на можливі заморозки й часті градові зливи влітку.

У кого День ангела 17 травня

17 травня День ангела відзначають

Адріан

Афанасій

Євдокія

Степан

Людям, які народилися 17 травня, талісманом вважається опал - камінь з переливами різних кольорів. У давнину його часто рекомендували носити тим, хто мав серцеві недуги. Цей самоцвіт наділяли захисними властивостями та вважали джерелом енергії. Опал символізував ніжність, гармонію та внутрішню силу.