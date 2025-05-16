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Свято сьогодні, 16 травня: що не можна робити, у кого День ангела, прикмети дня

Яке свято сьогодні, 16 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

16 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Феодора Освяченого. До кінця року залишається 229 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 16 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

16 травня в церковному календарі вшановується пам’ять преподобного Феодора Освяченого. Він жив у IV столітті в Єгипті та походив із заможної і знатної родини. 

У 14 років юнак залишив дім і вступив до монастиря, де став учнем преподобного Пахомія Великого. Феодор прийняв чернечий шлях і зрікся мирського життя. Згодом Пахомій довірив йому керівництво будівництвом Тавенніської обителі. 

Після смерті наставника Феодор очолив не лише монастир, а й усі Фіваїдські обителі. Він став першим, кого висвятили в священики в цій чернечій спільноті, за що й отримав ім’я Освячений. Феодор був відомий своєю святістю, скромністю та духовною силою, а ще йому приписують дар чудотворення. Преподобний прожив довге життя і помер у глибокій старості.

Що не можна робити 16 травня

16 травня у народному календарі вважається несприятливим днем, тож слід бути особливо уважним і обережним. 

У цей день не рекомендується брати до рук гострі предмети, щоб уникнути травм або неприємностей. 

Також небажано працювати в полі після обіду - вважається, що це може принести невдачу або втому. 

Забороняється влаштовувати важливі події, зокрема весілля, адже день не сприяє щасливому початку нових справ. 

Крім того, варто уникати лихослів’я, заздрості та відмов у допомозі, адже негативні емоції цього дня можуть мати тривалі наслідки.
16 травня звали днем Федора Житника (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 16 травня

  • Якщо в цей день вже розцвітала горобина - це віщувало теплу погоду без поворотних холодів. 
  • Якщо йшов дощ і водночас було чути квакання жаб - скоро очікували прояснення неба. 
  • Поява латаття на озерах сприймалася як прикмета до встановлення справжнього літнього тепла. 
  • А грім цього дня вважався добрим знаком і обіцяв щедрий урожай. 

У народному календарі це день Федора Житника - вважалося, що саме до цього часу слід завершити посів жита, пшениці, ячменю та вівса.

У кого День ангела 16 травня

16 травня День ангела відзначають

  • Аркадій
  • Георгій
  • Єфрем
  • Микола
  • Олександр
  • Петро
  • Федір

Людей, які з’явилися на світ 16 травня, оберігає талісман - олівін. Цей мінерал добре відомий у ювелірному мистецтві завдяки своїй красі та блиску. З давніх часів йому приписували магічні властивості - вірили, що він здатен захищати свого власника.

Олівін також вважали каменем рішучих людей, що допомагає досягати поставлених цілей. Його сила начебто сприяє успішному втіленню задумів у життя.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія

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