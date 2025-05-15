Свято 15 травня: що не можна робити в День сім'ї, прикмети і традиції

Що за церковне свято сьогодні

15 травня за новим стилем віряни вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого - одного з перших організаторів чернечого життя в Єгипті.

Пахомій народився у III столітті в Єгипті й отримав добру освіту. У двадцятирічному віці його призвали до війська за наказом імператора Костянтина. Рекрутів тимчасово розмістили у міській в’язниці, куди до них навідались християни з їжею, аби допомогти.

Пахомія вразило те, що ці люди керуються заповіддю любові до ближнього, і він пообіцяв собі прийняти християнство. Після завершення військової служби він справді охрестився й пішов у самітництво.

Він присвятив себе суворому духовному життю, а згодом, через десять років, заснував монастир поблизу села Тавеніссі. За переказами, монаший устав Пахомію відкрив ангел, що з’явився у вигляді ченця.

З часом навколо нього згуртувалися учні, і поруч виникло ще сім монастирів. Усі вони підпорядковувалися Пахомію, який залишався смиренним і простим ченцем. За своє подвижництво він отримав від Бога дар зцілення і чудотворення.

Святий Пахомій отримує правила чернецтва від ангела (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 15 травня

Сьогодні заборонено лаятися, бажати зла іншим, проявляти заздрість або відмовляти в допомозі - вважається, що все сказане і зроблене повернеться людині сторицею.

За народними прикметами, не варто ділитися своїми планами чи мріями, бо вони можуть не здійснитися або бути зруйновані заздрісним словом.

Не рекомендується садити овочі, оскільки врожай з них буде мізерним або зовсім не вдасться.

Обов’язково потрібно помити весь посуд - залишити його брудним на ніч означає накликати сварки в домі.

Також не можна брати решту при покупках: за повір’ям, разом із грошима можна "принести" додому чужі проблеми чи негативну енергію.

Народні прикмети і традиції 15 травня

У народному календарі 15 травня відоме як свято Пахома Теплого. У давнину цей день вважали початком літа та часом для посіву пшениці. Люди уважно спостерігали за природою, адже вважали, що саме вона підказує, яким буде літо.

Якщо в день Пахома стоїть тепла погода - літо обіцяє бути спекотним і стабільним.

Дощ у цей день віщує велику кількість гроз у червні.

Якщо осика рясно вкрита сережками - це знак щедрого врожаю вівса.

Багряне світання вказує на майбутню посуху, а поява квітів на ялівці або цвітіння калини - сигнал, що вже час сіяти ячмінь.

У кого День ангела 15 травня

15 травня День ангела відзначають

Анастасія

Дмитро

Пахом

Макар

Онікс вважається талісманом для тих, хто народився 15 травня. З давніх часів цей камінь пов’язували з містичними властивостями. Існувало переконання, що онікс надає сили духу та захищає лише рішучих і вольових людей.

В чому суть Дня сім'ї

Ідея створення Міжнародного дня сім'ї виникла в 1980-х роках, коли ООН почала приділяти більше уваги проблемам сім'ї та її впливу на соціальний і економічний розвиток.

У 1989 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї, а вже у 1993 році прийняла резолюцію про щорічне відзначення Міжнародного дня сім'ї 15 травня.

Міжнародний день сім'ї є нагадуванням про те, що сім'я - це основа суспільства, місце, де люди отримують підтримку, любов і турботу. Сім'я формує особистість, передає культурні та моральні цінності, забезпечує стабільність і розвиток суспільства.

У різних країнах світу Міжнародний день сім'ї відзначають по-різному. Зазвичай це сімейні зустрічі, спільні обіди, пікніки, тематичні заходи та акції, спрямовані на зміцнення родинних зв'язків. У цей день також проводяться просвітницькі кампанії, конференції та інші заходи, що підкреслюють важливість сім'ї в суспільстві.

День сім'ї в Україні

В Україні з 2011 по 2023 рік відзначали День родини 8 липня. Однак 28 липня 2023 року Указом Президента України Володимира Зеленського було встановлено День сім'ї 15 травня, що збігається з Міжнародним днем сім'ї.