Свято 15 травня: що не можна робити в День сім'ї, прикмети і традиції

15 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого, одного за засновників християнського чернецтва. Також сьогодні Міжнародний день сім'ї - свято, яке нагадує: найцінніше - не речі, а ті, хто поруч.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 15 травня і у кого День ангела.
15 травня за новим стилем віряни вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого - одного з перших організаторів чернечого життя в Єгипті.
Пахомій народився у III столітті в Єгипті й отримав добру освіту. У двадцятирічному віці його призвали до війська за наказом імператора Костянтина. Рекрутів тимчасово розмістили у міській в’язниці, куди до них навідались християни з їжею, аби допомогти.
Пахомія вразило те, що ці люди керуються заповіддю любові до ближнього, і він пообіцяв собі прийняти християнство. Після завершення військової служби він справді охрестився й пішов у самітництво.
Він присвятив себе суворому духовному життю, а згодом, через десять років, заснував монастир поблизу села Тавеніссі. За переказами, монаший устав Пахомію відкрив ангел, що з’явився у вигляді ченця.
З часом навколо нього згуртувалися учні, і поруч виникло ще сім монастирів. Усі вони підпорядковувалися Пахомію, який залишався смиренним і простим ченцем. За своє подвижництво він отримав від Бога дар зцілення і чудотворення.
Сьогодні заборонено лаятися, бажати зла іншим, проявляти заздрість або відмовляти в допомозі - вважається, що все сказане і зроблене повернеться людині сторицею.
За народними прикметами, не варто ділитися своїми планами чи мріями, бо вони можуть не здійснитися або бути зруйновані заздрісним словом.
Не рекомендується садити овочі, оскільки врожай з них буде мізерним або зовсім не вдасться.
Обов’язково потрібно помити весь посуд - залишити його брудним на ніч означає накликати сварки в домі.
Також не можна брати решту при покупках: за повір’ям, разом із грошима можна "принести" додому чужі проблеми чи негативну енергію.
У народному календарі 15 травня відоме як свято Пахома Теплого. У давнину цей день вважали початком літа та часом для посіву пшениці. Люди уважно спостерігали за природою, адже вважали, що саме вона підказує, яким буде літо.
15 травня День ангела відзначають
Онікс вважається талісманом для тих, хто народився 15 травня. З давніх часів цей камінь пов’язували з містичними властивостями. Існувало переконання, що онікс надає сили духу та захищає лише рішучих і вольових людей.
Ідея створення Міжнародного дня сім'ї виникла в 1980-х роках, коли ООН почала приділяти більше уваги проблемам сім'ї та її впливу на соціальний і економічний розвиток.
У 1989 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї, а вже у 1993 році прийняла резолюцію про щорічне відзначення Міжнародного дня сім'ї 15 травня.
Міжнародний день сім'ї є нагадуванням про те, що сім'я - це основа суспільства, місце, де люди отримують підтримку, любов і турботу. Сім'я формує особистість, передає культурні та моральні цінності, забезпечує стабільність і розвиток суспільства.
У різних країнах світу Міжнародний день сім'ї відзначають по-різному. Зазвичай це сімейні зустрічі, спільні обіди, пікніки, тематичні заходи та акції, спрямовані на зміцнення родинних зв'язків. У цей день також проводяться просвітницькі кампанії, конференції та інші заходи, що підкреслюють важливість сім'ї в суспільстві.
В Україні з 2011 по 2023 рік відзначали День родини 8 липня. Однак 28 липня 2023 року Указом Президента України Володимира Зеленського було встановлено День сім'ї 15 травня, що збігається з Міжнародним днем сім'ї.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія, DAY TODAY.