Свято сьогодні, 12 травня: що не можна робити, у кого День ангела, прикмети дня

12 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих отців Епіфанія, єпископа Кіпрського і Германа, патріарха Царгородського. До кінця року залишається 233 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

12 травня за церковним календарем вшановується пам’ять Епіфанія, єпископа Кіпрського і Германа, патріарха Царгородського.

Епіфаній Кіпрський народився у 310 році на землях Палестини. Щоб глибше пізнати Святе Письмо, він вивчив багато мов і спілкувався з численними пустельниками, а згодом сам прийняв чернецтво.

У 333 році його висвятили на священика, після чого він заснував власний монастир. Епіфаній рішуче виступав на захист православної віри, активно борючись проти єресей, що загрожували єдності Церкви. У 367 році його було обрано єпископом Саламіни на Кіпрі, де він служив до самої смерті в 403 році, відійшовши у вічність у віці 93 років.

Святитель Герман, майбутній Патріарх Константинополя, народився у VII столітті в самому серці Візантії - Константинополі. Після страти його батька за наказом імператора Костянтина Погоната, юного Германа віддали на виховання церковним наставникам, де він глибоко вивчив Святе Письмо.

За благочестиве життя його було висвячено в єпископи міста Кизик, а згодом обрано Патріархом Константинопольським. Святитель активно протистояв іконоборству, очолюваному імператором-єретиком Левом III Ісавром, однак, зазнавши тиску, добровільно залишив кафедру.

Імператор, прагнучи помсти, наказав вигнати Германа з патріаршого дому після побиття. Після 14 років служіння святитель відійшов до Господа 740 року у віці 95 років, і був похований у константинопольському монастирі Хору; згодом його мощі було перенесено до Франції.

Що не можна робити 12 травня

У цей день варто зберігати свої задуми в таємниці, не розповідаючи про них навіть близьким людям, щоб не зіпсувати їх здійснення.

Не рекомендується займатися прибиранням пилу, особливо на високих поверхнях, таких як шафи, адже це може накликати негаразди.

Погані думки чи заздрість до інших у цей день можуть негативно вплинути на здоров’я, тому слід уникати таких емоцій.

Народні прикмети забороняють зривати або приносити додому білі латаття, бо вони нібито несуть енергетику смутку.

Також вважається небажаним йти цього дня в гості - краще залишитися вдома і провести день у спокої.

12 травня спостерігають за поведінкою хрущів (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 12 травня

Наші предки залишили багато цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем, за якими намагалися передбачити майбутнє літо.

Якщо ранок починався з червонуватого світанку, це вважалося ознакою посушливого літа з нестачею дощів.

Рясне цвітіння горобини передвіщало багатий врожай ягід у теплу пору року.

Коли ж ранок був похмурим і сірим, люди очікували дощове та сире літо.

Ясне, чисте небо зі світлими зорями зранку вказувало на спекотну літню погоду.

Велика кількість хрущів у цей період вважалася знаком майбутньої посухи та спеки.

У кого День ангела 12 травня

12 травня День ангела відзначають

Герман

Денис

Іван

Петро

​​Федір

Семен

Пилип

Тим, хто народився 12 травня, як талісман підходить циркон - ефектне напівкоштовне каміння, що виблискує яскравим блиском. Із давнини його вважали символом сили, впливу та високого становища. Циркон носили не лише для прикраси, а й як оберіг, що підкреслював статус.