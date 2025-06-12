Свято сьогодні, 12 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

12 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. До кінця року залишається 202 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 червня і у кого День ангела.
12 червня православні християни вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.
Преподобний Онуфрій Великий жив у IV столітті та прославився надзвичайним подвигом пустельного життя. Він провів понад 60 років у повній самотності в єгипетській пустелі, не маючи навіть одягу - лише довге волосся та борода прикривали його тіло.
Харчувався святий лише плодами диких дерев і корінням, а воду черпав із природних джерел. Все своє життя він провів у пості, молитві та спогляданні Бога.
Згідно з переказами, його знайшов інший монах - преподобний Пафнутій, який і поховав святого після його смерті. Церква вшановує Онуфрія як приклад абсолютного зречення світу заради духовного спасіння.
Преподобний Петро Афонський спочатку був воїном у Візантії, але потрапив у полон до арабів, де провів тривалий час у темниці. Під час неволі він молився святителю Миколаю та обіцяв прийняти чернецтво, якщо визволиться.
Його молитви були почуті - Петро чудесним чином звільнився та пішов до Риму, де прийняв постриг. Згодом він усамітнився на горі Афон, де прожив понад п’ятдесят років у повній самоті.
Його життя було сповнене посту, суворих аскез і безперервної молитви. Преподобний Петро став одним із перших афонських святих, і його вшановують як духовного покровителя ченців.
У цей день небажано одягати чорний одяг, адже він може символічно "відлякувати" щастя й притягувати сум і невдачі.
Народні прикмети застерігають: не варто позичати з дому сіль чи будь-які інші продукти, бо разом із ними можна передати власний добробут.
Забороняється щось віддавати чи виносити з оселі без нагальної потреби - вважається, що це відкриває двері для втрат і бід.
Не рекомендується ділитися сновидіннями з кимось, оскільки це може порушити їхній сенс або навіть зруйнувати добрий віщий знак.
Вечір краще не проводити у сні - за повір’ями, якщо заснеш занадто рано, можеш "проспати" власну долю або не скористатися важливою нагодою.
У цей день люди вирушали на риболовлю, після чого традиційно варили ароматну юшку. Також 12 червня вважали вдалим для посіву пізніх овочевих культур і прополювання грядок.
12 червня День ангела відзначають
Людям, які народилися 12 червня, як талісман підходить авантюрин. Це напівпрозорий камінь, що здавна вважався одним із найтаємничіших у світі. Йому приписували магічні властивості, пов’язані з оздоровленням і гармонією.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Traditions.in.ua, Вікіпедія.