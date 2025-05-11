Свято сьогодні, 11 травня: що не можна робити і народні прикмети

11 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія, які створили кирилицю - слов'янську абетку. До кінця року залишається 234 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 11 травня і у кого День ангела.
11 травня відзначають день святих рівноапостольних Кирила і Мефодія - творців слов’янської абетки та християнських просвітителів.
Брати народилися в грецькому місті Солунь у IX столітті: Мефодій у мирі мав ім’я Михайло, а Кирило - Костянтин. Мефодій спершу був військовим і правителем слов’янського краю під владою Візантії, але згодом став монахом. Його брат також обрав чернече життя.
У 857 році імператор доручив їм місію серед хозарів, які добре прийняли їхню проповідь. Через кілька років на запрошення князя Ростислава вони прибули до Моравії. Там брати створили слов’янську абетку і переклали Євангеліє та інші книги. Вважається, що слов’янська писемність виникла у 863 році.
Перед смертю Костянтин прийняв чернече ім’я Кирило і заповів брату продовжити справу. Мефодій став архієпископом Моравії та Паннонії, проповідував слов’янською і перекладав літературу. За це зазнав переслідувань від німецького духовенства і був засланий, але згодом повернувся до проповіді.
У цей день вважається, що купатися у річках, озерах чи ставках не варто, адже вода нібито може забрати силу, здоров’я або навіть щастя.
Традиція не рекомендує робити великі покупки або витрачати гроші на розкіш - така марнотратність може обернутися фінансовими труднощами.
Заборонено працювати на землі: в полі чи на городі, бо це вважається порушенням гармонії дня, і праця не принесе користі.
За народними прикметами, розпочинати нові справи не варто, особливо якщо старі ще не завершені - інакше всі зусилля будуть марними.
Незаміжнім дівчатам радять не підмітати хату і не виносити сміття, щоб не "вимести" свою долю, а також уникати весіль та підрахунку грошей - це може спричинити невдачу в любові та фінансах.
Загалом, спостерігаючи за погодою 11 травня, наші предки робили висновки про прийдешнє літо - яким буде цей день, таким і буде сезон.
11 травня День ангела відзначають
Оберегом для людей, народжених 11 травня, вважається сердолік - це одна з форм агату. Із давніх часів йому приписували властивість зберігати родинне щастя та гармонію.
Вас може зацікавити
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.