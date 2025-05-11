Свято сьогодні, 11 травня: що не можна робити і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

11 травня відзначають день святих рівноапостольних Кирила і Мефодія - творців слов’янської абетки та християнських просвітителів.

Брати народилися в грецькому місті Солунь у IX столітті: Мефодій у мирі мав ім’я Михайло, а Кирило - Костянтин. Мефодій спершу був військовим і правителем слов’янського краю під владою Візантії, але згодом став монахом. Його брат також обрав чернече життя.

У 857 році імператор доручив їм місію серед хозарів, які добре прийняли їхню проповідь. Через кілька років на запрошення князя Ростислава вони прибули до Моравії. Там брати створили слов’янську абетку і переклали Євангеліє та інші книги. Вважається, що слов’янська писемність виникла у 863 році.

Перед смертю Костянтин прийняв чернече ім’я Кирило і заповів брату продовжити справу. Мефодій став архієпископом Моравії та Паннонії, проповідував слов’янською і перекладав літературу. За це зазнав переслідувань від німецького духовенства і був засланий, але згодом повернувся до проповіді.

Пам'ятник Кирилу та Мефодію у Києві (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 11 травня

У цей день вважається, що купатися у річках, озерах чи ставках не варто, адже вода нібито може забрати силу, здоров’я або навіть щастя.

Традиція не рекомендує робити великі покупки або витрачати гроші на розкіш - така марнотратність може обернутися фінансовими труднощами.

Заборонено працювати на землі: в полі чи на городі, бо це вважається порушенням гармонії дня, і праця не принесе користі.

За народними прикметами, розпочинати нові справи не варто, особливо якщо старі ще не завершені - інакше всі зусилля будуть марними.

Незаміжнім дівчатам радять не підмітати хату і не виносити сміття, щоб не "вимести" свою долю, а також уникати весіль та підрахунку грошей - це може спричинити невдачу в любові та фінансах.

Народні прикмети і традиції 11 травня

У народі вважали, що погода цього дня відображає характер усього літа - якщо день теплий і сонячний, то й літо буде врожайним і сприятливим.

Ранковий туман вказував на швидке погіршення погоди та дощове, сире літо.

Якщо цього дня падав дощ, люди вірили, що опади затягнуться ще на багато тижнів - аж до сорока днів.

Забарвлення зорі теж мало значення: багряна світанкова заграва віщувала спекотне літо.

Похолодання ввечері сприймалося як прикмета наближення грози та нестабільної погоди.

Веселка на небі означала, що в червні варто чекати на вітри, а поява подвійної веселки вказувала на літню спеку.

Загалом, спостерігаючи за погодою 11 травня, наші предки робили висновки про прийдешнє літо - яким буде цей день, таким і буде сезон.

У кого День ангела 11 травня

11 травня День ангела відзначають

Олександр

Йосип

Кирило

Костянтин

Михайло

Ростислав

Оберегом для людей, народжених 11 травня, вважається сердолік - це одна з форм агату. Із давніх часів йому приписували властивість зберігати родинне щастя та гармонію.