Свято сьогодні, 11 червня: що не можна робити і важливі прикмети

Що за церковне свято сьогодні

11 червня за новим стилем відзначається день пам’яті апостолів Варфоломія і Варнави.

Апостол Варфоломій походив із міста Кана Галілейська і належав до перших учнів Ісуса Христа.

Після того як Христос вознісся на небо, Варфоломій долучився до місіонерської діяльності й подорожував із проповіддю до Сирії та Малої Азії, навертаючи багатьох язичників до християнства.

На своєму шляху він зазнав серйозних переслідувань - у місті Ієраполі його намагалися стратити, однак йому вдалося уникнути смерті. Згодом Варфоломій вирушив до Індії, де переклав Євангеліє від Матвія на місцеву мову.

У Вірменії він зцілив доньку царя Полімія, і внаслідок цього чуда охрестилися сам цар, його рідня, наближені особи та мешканці десяти міст. Однак не всі приймали християнське вчення. У місті Альбані (теперішній Баку) противники віри схопили апостола й стратили його.

Апостол Варнава родом із Кіпру, був одним із сімдесяти Христових учнів. Він проповідував у Малій Азії, на Кіпрі та навіть в Італії. Проте саме на рідному острові йому довелося прийняти мученицьку смерть - місцеві юдеї побили його камінням.

Після цього християни таємно поховали його тіло, але згодом могила була забута. З часом на цьому місці почали відбуватися зцілення, і це привело до відкриття мощей апостола. У пам’ять про нього там звели храм.

Що не можна робити 11 червня

У жодному разі не можна сваритися з коханою людиною - вважається, що цим можна відлякати родинне щастя й накликати холод у стосунках.

Не слід ні позичати гроші, ні самому брати в борг - за повір’ям, це може обернутися фінансовими труднощами на весь рік.

У цей день не радять робити серйозні покупки чи укладати важливі угоди - вважається, що такі справи не принесуть радості або будуть невдалими.

Не варто вирушати по лікарські трави - наші предки вірили, що цього дня природа може бути спотворена нечистою силою, і такі збори лише зашкодять.

11 червня обов'язково треба примиритися з близькими людьми (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 11 червня

Наші пращури залишили по собі чимало цікавих спостережень, пов’язаних із цим днем:

якщо ніч перед 11 червня була теплою - літо буде спекотним;

хмарне небо зранку - чекайте дощу вже до обіду;

грім, почутий у цей день, віщує вдалу риболовлю;

туман, що вкриває водойми вранці, обіцяє багатий грибний сезон у лісі.

Окрім природних прикмет, у народі вірили, що саме 11 червня слід обов’язково помиритися з тими, з ким ви у сварці. Якщо особисто зустрітися не виходить - варто хоча б подзвонити. Головне - встигнути до заходу сонця, адже саме тоді вибачення матиме силу змінити долю на краще.

У кого День ангела 11 червня

11 червня День ангела відзначають:

Варфоломій

Єфрем

Марія

Оберегом для тих, хто народився 11 червня, є сардонікс - напівдорогоцінний мінерал з характерним шаруватим малюнком. У давні часи сардонікс вважали символом дороги й супутником мандрів, тож його часто брали з собою в подорож як захист.