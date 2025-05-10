Свято сьогодні, 10 травня: що заборонено робити, народні прикмети, Дні ангела

10 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого апостола Симона Зилота та свято чудотворної Києво-Братської ікони Божої Матері. До кінця року залишається 235 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

10 травня за новим стилем віряни вшановують апостола Симона Зилота та Києво-Братську ікону Божої Матері.

Симон Зилот жив у Кані Галілейській у I столітті та був одним із 12 апостолів Христа. У його домі Ісус здійснив одне з перших чудес - перетворив воду на вино. Симон після цього став послідовником Спасителя. Він проповідував у Юдеї, Єгипті, Лівії, Британії та інших землях.

У день Вознесіння Христового разом з іншими апостолами отримав дар Святого Духа. За переказами, загинув мученицькою смертю - його або стратили, або розіп’яли. Мощі апостола нині перебувають у Новому Афоні, Кельні та Ватикані.

Києво-Братська ікона Божої Матері - одна з найшанованіших святинь Києва. Її походження невідоме, але є легенда про чудесну появу у Вишгороді 1654 року. Під час татарського нападу 1662 року ікону врятували, пустивши по Дніпру. Вона припливла до Подолу, де її знайшли і перенесли до Братського монастиря.

За іншою версією, татари використали ікони як плоти, але буря потопила всіх, окрім одного, що тримав Братську ікону. Вражений чудом, він охрестився, а ікона залишилася в монастирі. Після ліквідації монастиря 1934 року образ вважали зниклим. У 2000-х роках ікону виявили в музейних фондах. Список XVIII століття нині зберігається в Національному художньому музеї України.

Апостол Симон Зилот (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 10 травня

У цей день не рекомендується працювати в землі - вважалося, що така праця може порушити природну гармонію та принести невдачу.

Також варто уникати сварок і грубих слів, адже ворожнеча вважається особливо небажаною й може залучити негативну енергію.

Не радять вживати алкоголь - це може затьмарити розум і перешкодити духовному очищенню, яке традиційно пов'язане з цим днем.

Народні прикмети і традиції 10 травня

Наші предки залишили по собі багато цікавих спостережень, пов’язаних із цим днем.

Якщо ще до світанку чути спів птахів - невдовзі задощить.

Якщо кріт активно розгортає землю біля своєї нори - це знак наближення дощової погоди.

Сильний вітер під час дощу вважали провісником швидкого прояснення неба.

А якщо сьогодні йде дощ - літо обіцяє бути холодним і мокрим.

У кого День ангела 10 травня

10 травня День ангела відзначають

Кирило

Василь

Семен

Сидір

Таїсія

Смарагд вважається оберегом для тих, хто народився 10 травня. Цей камінь здавна мав особливе значення і навіть цінувався вище за діамант. Його пов’язували із весняним оновленням, молодістю та вірою у краще. Смарагд уособлює надію, гармонію, справедливість і світле майбутнє.