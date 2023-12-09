День святої Анни: головні заборони свята, традиції і найсильніша молитва

"Просимо Тебе в покорі, свята Анно, будь нашою Ненькою перед Богом і нашим Отцем.
Ми маємо до Тебе особливе уповання й віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо Ти їх піднесеш перед престіл Всевишнього. Саме тому, що Бог Тебе вибрав на Неньку Матері Свого Сина, Ти можеш все легко одержати від Нього. А так як Бог вислухав всі Твої просьби, коли Ти жила на землі, не відмовить Тобі й сьогодні ні в чому, про що Ти просити будеш.
Вислухай нас нині, наша люба Ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництво Твоєї Доні, Пресвятої Діви Марії, хай Вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи вільні і невільні, хай дарує здоров’я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій Батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа". Амінь.