День святой Анны: главные запреты праздника, традиции и сильнейшая молитва

История праздника

Святая Анна была матерью Богородицы Девы Марии. Согласно преданию, Анна происходила из рода царя Давида, она отличалась благочестием и милосердием к нищим. Долгое время она с мужем Иоакимом не имела детей, в то время это было позором. Супруги упорно молились Богу, чтобы он послал им ребенка.

Однажды ангел явился перед Анной и возвестил ей благую весть, что под сердцем она носит своего первенца. После этого женщина поспешила в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретила своего мужа, у которого тоже было подобное видение. В следующем году 9 сентября у пары родилась святая Мария, которая потом стала матерью Иисуса Христа.

В народе в этот день много примет были связанны именно с беременными. Считалось, что все, что будущая мама делала в течение дня, отразится на ее ребенке. Если женщина будет раздувать огонь, то на младенце из-за этого появится красная отметина. А если будет шить и у нее запутаются нити - ребенок будет окутан пуповиной.

Приметы дня

если сегодня светлая и солнечная погода, то на Новый год будет мороз, а в следующем году - хороший урожай

иней на деревьях - будет оттепель

какой будет погода в этот день до полудня, такой она будет и до конца декабря

если идет дождь, то весной ожидайте холодов

безветренный и тихий день - в следующем году будет хороший урожай фруктов

Что сегодня нельзя делать

беременным в этот день нельзя есть мясные и жирные блюда

выполнять любую работу, разжигать огонь

не стоит без необходимости выходить из дома. В древности верили, что по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей

женщинам нельзя шить, вязать и заниматься каким-либо рукоделием

День ангела сегодня празднуют: Владимир, Василий, Александр, Степан, Анна, Ефросинья.

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