День святой Анны: главные запреты праздника, традиции и сильнейшая молитва

"Просим Тебя в повиновении, святая Анна, будь нашей Мамой перед Богом и нашим Отцом.
Мы имеем к Тебе особое упование и верим, что Бог выслушает наши молитвы, если Ты их вознесешь перед престолом Всевышнего. Именно потому, что Бог Тебя избрал на Маму Матери Своего Сына, Ты можешь все легко получить от Него. А так как Бог выслушал все Твои просьбы, когда Ты жила на земле, не откажет Тебе и сегодня ни в чем, о чем Ты будешь просить.
Выслушай нас ныне, наша возлюбленная Мамочка, святая Анна, и умоляй нам покровительство Твоей Дочери, Пресвятой Девы Марии, да вашими святыми молитвами Господь простит нам грехи свободные и несвободные, да дарит здоровье и благоденствие, да дарит исцеление всем немощным и больным, да благословит всех детей, да дарит мир семьям и всей Родине нашей, да благословит нас всем нужным в жизни земной и для обретения спасения вечного. А мы не сомневаемся, что будем выслушаны ради Твоей просьбы через заслуги Твоего внука, нашего Спасителя, Иисуса Христа". Аминь.