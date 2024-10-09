UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Свято 9 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке церковне свято 9 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 9 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Яків Алфеїв, також відомий як Яків Молодший, належав до дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його називали Молодшим, щоб відрізнити від іншого апостола - Якова Заведеєвого, якого називали Яковом Старшим. Ймовірно, він був сином Алфея.

У Євангеліях від Матвія, Марка та Луки згадується Яків, але його роль не така значуща, як у деяких інших апостолів. Після Вознесіння Христа він проповідував християнство, зокрема в Єрусалимі та інших місцевостях.

За традицією, Якову Алфеїву приписують авторство Послання Якова, одного з ранніх християнських текстів, проте це питання досі викликає дискусії. Відомо, що він загинув мученицькою смертю, але точні деталі його загибелі залишаються невідомими. Деякі джерела вказують, що це сталося в Єрусалимі.

Яків, син Алфеїв, Яків Молодший (фото: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 9 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити, конфліктувати і сваритися
  • Рубати плодові дерева (яблуні, груші та черешні)
  • Грати весілля або робити пропозицію
  • Вживати алкоголь або переїдати.

Також не рекомендується сьогодні йти на побачення, оскільки це може закінчитися невдачею. Слід утриматися від початку нових романтичних стосунків, краще присвятити час собі та уникати будь-яких любовних авантюр.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Небо затягнуте хмарами - до посушливого літа
  • Пішов дощ - сніг випаде рано
  • Ще лишилося листя на деревах - потеплішає
  • Випав сніг - наступного року буде поганий врожай.

Традиційно в цей день у великому казані варили кашу з додаванням сала. Існувало повір'я, що той, хто скуштує цю страву, матиме міцне здоров'я протягом усього року.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День рієлтора
  • Міжнародний день дзиґи
  • Всесвітній день пошти
  • День астрономії.

Раніше ми розказували про традиції та важливі обряди свята Йом Кіпур.

А ще писали раніше про те, як захистити свою дитину від пристріту.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята