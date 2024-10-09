Праздник 9 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 9 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова Алфеева по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иаков Алфеев, также известный как Иаков Младший, принадлежал к двенадцати апостолам Иисуса Христа. Его называли Младшим, чтобы отличить от другого апостола - Иакова Заведеева, которого называли Иаковом Старшим. Вероятно, он был сыном Алфея.
В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки упоминается Иаков, но его роль не столь значима, как у некоторых других апостолов. После Вознесения Христа он проповедовал христианство, в частности, в Иерусалиме и других местностях.
По традиции Якову Алфееву приписывают авторство Послания Иакова, одного из ранних христианских текстов, однако этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии. Известно, что он погиб в мученической смерти, но точные детали его гибели остаются неизвестными. Некоторые источники указывают, что это произошло в Иерусалиме.
Яков, сын Алфеев, Яков Младший (фото: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется сегодня идти на свидание, поскольку это может окончиться неудачей. Следует воздержаться от начала новых романтических отношений, лучше посвятить время себе и избегать любых любовных авантюр.
Традиционно в этот день в большом котле варили кашу с добавлением сала. Существовало поверье, что тот, кто попробует это блюдо, будет иметь крепкое здоровье в течение всего года.
Сегодня именины празднуют: Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.