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Праздник 9 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой церковный праздник 9 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 9 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова Алфеева по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иаков Алфеев, также известный как Иаков Младший, принадлежал к двенадцати апостолам Иисуса Христа. Его называли Младшим, чтобы отличить от другого апостола - Иакова Заведеева, которого называли Иаковом Старшим. Вероятно, он был сыном Алфея.

В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки упоминается Иаков, но его роль не столь значима, как у некоторых других апостолов. После Вознесения Христа он проповедовал христианство, в частности, в Иерусалиме и других местностях.

По традиции Якову Алфееву приписывают авторство Послания Иакова, одного из ранних христианских текстов, однако этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии. Известно, что он погиб в мученической смерти, но точные детали его гибели остаются неизвестными. Некоторые источники указывают, что это произошло в Иерусалиме.

Яков, сын Алфеев, Яков Младший (фото: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 9 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить, конфликтовать и ссориться
  • Рубить плодовые деревья (яблони, груши и черешни)
  • Играть свадьбу или делать предложение
  • Употреблять алкоголь или переедать.

Также не рекомендуется сегодня идти на свидание, поскольку это может окончиться неудачей. Следует воздержаться от начала новых романтических отношений, лучше посвятить время себе и избегать любых любовных авантюр.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Небо затянуто облаками - к засушливому лету
  • Пошел дождь - снег выпадет рано
  • Еще остались листья на деревьях - потеплеет
  • Выпал снег - в следующем году будет плохой урожай.

Традиционно в этот день в большом котле варили кашу с добавлением сала. Существовало поверье, что тот, кто попробует это блюдо, будет иметь крепкое здоровье в течение всего года.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День риелтора
  • Международный день волчка
  • Всемирный день почты
  • День астрономии.

Ранее мы рассказывали о традициях и важных обрядах праздника Йом Кипур.

А еще писали раньше о том, как защитить своего ребенка от сглаза.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.

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