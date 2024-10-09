Свято 9 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Яків Алфеїв, також відомий як Яків Молодший, належав до дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його називали Молодшим, щоб відрізнити від іншого апостола - Якова Заведеєвого, якого називали Яковом Старшим. Ймовірно, він був сином Алфея.

У Євангеліях від Матвія, Марка та Луки згадується Яків, але його роль не така значуща, як у деяких інших апостолів. Після Вознесіння Христа він проповідував християнство, зокрема в Єрусалимі та інших місцевостях.

За традицією, Якову Алфеїву приписують авторство Послання Якова, одного з ранніх християнських текстів, проте це питання досі викликає дискусії. Відомо, що він загинув мученицькою смертю, але точні деталі його загибелі залишаються невідомими. Деякі джерела вказують, що це сталося в Єрусалимі.

Яків, син Алфеїв, Яків Молодший (фото: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 9 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, конфліктувати і сваритися

Рубати плодові дерева (яблуні, груші та черешні)

Грати весілля або робити пропозицію

Вживати алкоголь або переїдати.

Також не рекомендується сьогодні йти на побачення, оскільки це може закінчитися невдачею. Слід утриматися від початку нових романтичних стосунків, краще присвятити час собі та уникати будь-яких любовних авантюр.

Народні прикмети і традиції цього дня

Небо затягнуте хмарами - до посушливого літа

Пішов дощ - сніг випаде рано

Ще лишилося листя на деревах - потеплішає

Випав сніг - наступного року буде поганий врожай.

Традиційно в цей день у великому казані варили кашу з додаванням сала. Існувало повір'я, що той, хто скуштує цю страву, матиме міцне здоров'я протягом усього року.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: