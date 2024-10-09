Свято 9 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 9 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Яків Алфеїв, також відомий як Яків Молодший, належав до дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його називали Молодшим, щоб відрізнити від іншого апостола - Якова Заведеєвого, якого називали Яковом Старшим. Ймовірно, він був сином Алфея.
У Євангеліях від Матвія, Марка та Луки згадується Яків, але його роль не така значуща, як у деяких інших апостолів. Після Вознесіння Христа він проповідував християнство, зокрема в Єрусалимі та інших місцевостях.
За традицією, Якову Алфеїву приписують авторство Послання Якова, одного з ранніх християнських текстів, проте це питання досі викликає дискусії. Відомо, що він загинув мученицькою смертю, але точні деталі його загибелі залишаються невідомими. Деякі джерела вказують, що це сталося в Єрусалимі.
Яків, син Алфеїв, Яків Молодший (фото: вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 9 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити, конфліктувати і сваритися
- Рубати плодові дерева (яблуні, груші та черешні)
- Грати весілля або робити пропозицію
- Вживати алкоголь або переїдати.
Також не рекомендується сьогодні йти на побачення, оскільки це може закінчитися невдачею. Слід утриматися від початку нових романтичних стосунків, краще присвятити час собі та уникати будь-яких любовних авантюр.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Небо затягнуте хмарами - до посушливого літа
- Пішов дощ - сніг випаде рано
- Ще лишилося листя на деревах - потеплішає
- Випав сніг - наступного року буде поганий врожай.
Традиційно в цей день у великому казані варили кашу з додаванням сала. Існувало повір'я, що той, хто скуштує цю страву, матиме міцне здоров'я протягом усього року.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День рієлтора
- Міжнародний день дзиґи
- Всесвітній день пошти
- День астрономії.
Раніше ми розказували про традиції та важливі обряди свята Йом Кіпур.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.