Праздник 9 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 9 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова Алфеева по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Иаков Алфеев, также известный как Иаков Младший, принадлежал к двенадцати апостолам Иисуса Христа. Его называли Младшим, чтобы отличить от другого апостола - Иакова Заведеева, которого называли Иаковом Старшим. Вероятно, он был сыном Алфея.
В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки упоминается Иаков, но его роль не столь значима, как у некоторых других апостолов. После Вознесения Христа он проповедовал христианство, в частности, в Иерусалиме и других местностях.
По традиции Якову Алфееву приписывают авторство Послания Иакова, одного из ранних христианских текстов, однако этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии. Известно, что он погиб в мученической смерти, но точные детали его гибели остаются неизвестными. Некоторые источники указывают, что это произошло в Иерусалиме.
Яков, сын Алфеев, Яков Младший (фото: википедия)
Что нельзя делать сегодня, 9 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить, конфликтовать и ссориться
- Рубить плодовые деревья (яблони, груши и черешни)
- Играть свадьбу или делать предложение
- Употреблять алкоголь или переедать.
Также не рекомендуется сегодня идти на свидание, поскольку это может окончиться неудачей. Следует воздержаться от начала новых романтических отношений, лучше посвятить время себе и избегать любых любовных авантюр.
Народные приметы и традиции этого дня
- Небо затянуто облаками - к засушливому лету
- Пошел дождь - снег выпадет рано
- Еще остались листья на деревьях - потеплеет
- Выпал снег - в следующем году будет плохой урожай.
Традиционно в этот день в большом котле варили кашу с добавлением сала. Существовало поверье, что тот, кто попробует это блюдо, будет иметь крепкое здоровье в течение всего года.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День риелтора
- Международный день волчка
- Всемирный день почты
- День астрономии.
Ранее мы рассказывали о традициях и важных обрядах праздника Йом Кипур.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.