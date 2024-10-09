Праздник 9 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иаков Алфеев, также известный как Иаков Младший, принадлежал к двенадцати апостолам Иисуса Христа. Его называли Младшим, чтобы отличить от другого апостола - Иакова Заведеева, которого называли Иаковом Старшим. Вероятно, он был сыном Алфея.

В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки упоминается Иаков, но его роль не столь значима, как у некоторых других апостолов. После Вознесения Христа он проповедовал христианство, в частности, в Иерусалиме и других местностях.

По традиции Якову Алфееву приписывают авторство Послания Иакова, одного из ранних христианских текстов, однако этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии. Известно, что он погиб в мученической смерти, но точные детали его гибели остаются неизвестными. Некоторые источники указывают, что это произошло в Иерусалиме.

Яков, сын Алфеев, Яков Младший (фото: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 9 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, конфликтовать и ссориться

Рубить плодовые деревья (яблони, груши и черешни)

Играть свадьбу или делать предложение

Употреблять алкоголь или переедать.

Также не рекомендуется сегодня идти на свидание, поскольку это может окончиться неудачей. Следует воздержаться от начала новых романтических отношений, лучше посвятить время себе и избегать любых любовных авантюр.

Народные приметы и традиции этого дня

Небо затянуто облаками - к засушливому лету

Пошел дождь - снег выпадет рано

Еще остались листья на деревьях - потеплеет

Выпал снег - в следующем году будет плохой урожай.

Традиционно в этот день в большом котле варили кашу с добавлением сала. Существовало поверье, что тот, кто попробует это блюдо, будет иметь крепкое здоровье в течение всего года.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: