UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 9 січня: чому цей день особливий, кого треба привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

9 січня православна церква вшановує пам'ять Євстратія Пилипа.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети та традиції читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Головні традиції цього дня

За старих часів люди вважали, що якою погода буде 9 січня, такою буде і вересень. У цей день люди починали приступати до господарських робіт, про які згадували після січневих гулянь, що тривали.

Сьогодні за традицією предків потрібно обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

У цей день було багато працювати. Двір, будинок, господарські будівлі упорядковували. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним та врожайним.

Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу – це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати на морози, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена цього дня, може стати добрим миротворцем.

Що не можна робити сьогодні

Оскільки цей день присвячений працьовитості , категорично не можна ледарити, а також працювати спустивши рукави.

Не можна цього дня сваритися, глузувати з когось чи знущатися.

Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Поголос каже, що людина, яка пришила гудзик на Пилипа, не зможе позбутися старих проблем.

Зазначимо, що крім Філіпа іменинниками є Євстрат, Поліект, а також Петро.

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні