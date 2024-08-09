Свято 9 серпня: що не можна робити в Зміїний день, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий апостол Матій народився у Вифлеємі і з раннього дитинства вивчав Закон Божий під керівництвом Симеона Богоприємця.

Коли Ісус Христос розпочав свою проповідь про Царство Небесне, Матій почув Його науку, залишив світські турботи і став одним із Його вірних послідовників. Він приєднався до 70 апостолів, обраних Христом, і невтомно слідував за Ним, ставши свідком багатьох чудес.

Після зради Юди Іскаріота був обраний на його місце серед 12 апостолів. Святий Матій також проповідував серед язичників, не боячись переслідувань і небезпек. За переказами, він діяв і в Ефіопії, де зазнав тяжких страждань: його били, палили вогнем, але Дух Святий підтримував його в цих випробуваннях.

Крім того, Матій проповідував у Македонії, де зазнав ще одного випробування - його змусили випити отруту, яка сліпила людей. Проте, апостол не лише вижив, але й зцілив понад 250 осіб, постраждалих від отрути, поклавши на них руки й промовивши Ім’я Христове.

Врешті-решт, Матій повернувся в Юдею, де багатьох навернув до віри в Христа. Він творив численні чудеса: повертав зір сліпим, лікував глухих, виганяв бісів і зцілював хворих, тим самим зміцнюючи віру людей.

Однак його діяльність викликала лють серед юдейських релігійних лідерів, особливо первосвященника Анана, який наказав схопити Матія. Після несправедливого суду апостола засудили до смерті через побиття камінням.

Святий Матій мужньо прийняв мученицьку смерть, молячись за своїх переслідувачів. Після його смерті тіло апостола було з почестями поховано побожними християнами, які славили Бога за його святе життя і мученицький подвиг.

Святий Матій (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 9 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Пліткувати і сваритися

Переїздити на нове місце

Хвалитися будь-чим.

Також не рекомендується носити будь-які вироби з металу. Вважали, що це приведе до того, що в майбутньому доведеться відповідати за чужі гріхи та помилки.

Молоко цього дня під забороною. Також сьогодні було заведено збирати і сушити трави на зиму.

Барельєф над саркофагом апостола Матія у Трірі (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Іде дощ - опади затягнуться до осені

Зранку багато роси - буде спека

Холодний вітер - зима буде сніжною

Сонячний день - до теплої осені та зими.

Наші пращури називали цей день Зміїним святом. За повір’ями, сьогодні не можна було випасати корів, адже вважали, що сьогодні змії нападають на велику рогату худобу та може висмоктати всю кров з молоком.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Григорій, Дмитро, Олексій, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Марія, Маргарита, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: