Свято 7 травня: що категорично заборонено робити у Світлий вівторок

Світлий вівторок у 2024 році випадає на 7 травня. Це другий день після свята Великодня.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції Світлого вівторка

Перший тиждень після Великодня вважається дуже важливим, оскільки розпочинаються дні Світлої Седмиці. Це свято відзначається на честь чудотворного образу, який називається православною іконою Діви Марії з Новонародженим. Іверська Ікона, про яку йдеться, відома своєю надзвичайною чудотворною силою. Нині ця свята ікона зберігається на горі Афон у Греції в Іверському монастирі. За даними православних джерел, оригінал ікони був написаний Лукою.

Прикмети 7 травня

Дощить - буде теплий вересень.

Навколо місяця кола - буде сильний вітер

Вранці веселка - буде дощ.

Що не можна робити у Світлий вівторок

Вважається, що у цей день не можна бути жадібним, а навпаки потрібно допомагати нужденним і бути щедрим.

У Світлий вівторок заборонено вінчатись. В народі вважають, що у великодні дні у всіх християн має бути тільки одна спільна радість - Воскресіння Христове.

Також у цей день не варто сумувати чи сваритися з оточуючими людьми.

Хто святкує День ангела

7 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Який, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.