Праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник
Светлый вторник в 2024 году выпадает на 7 мая. Это второй день после праздника Пасхи.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Традиции Светлого вторника
Первая неделя после Пасхи считается очень важной, поскольку начинаются дни Светлой Седмицы. Этот праздник отмечается в честь чудотворного образа, называемого православной иконой Девы Марии с Новорожденным. Иверская Икона, о которой идет речь, известна своей необычайной чудотворной силой. В настоящее время эта святая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По данным православных источников, оригинал иконы был написан Лукой.
Приметы 7 мая
- Дождь – будет теплый сентябрь.
- Вокруг луны круга - будет сильный ветер
- Утром радуга – будет дождь.
Что нельзя делать в Светлый вторник
- Считается, что в этот день нельзя быть жадным, а наоборот нужно помогать нуждающимся и быть щедрым.
- В Светлый вторник запрещено венчаться. В народе считают, что в пасхальные дни у всех христиан должна быть только одна общая радость – Воскресение Христово.
- Также в этот день не стоит унывать или ссориться с окружающими людьми.
Кто празднует День ангела
7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
Читайте также о древних Пасхальных традициях, запретах .
Также мы писали, что нельзя делать в Пасхальную неделю.