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Праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

Понедельник 06 мая 2024 16:11
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Праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник Какой праздник 7 мая (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Светлый вторник в 2024 году выпадает на 7 мая. Это второй день после праздника Пасхи.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Традиции Светлого вторника

Первая неделя после Пасхи считается очень важной, поскольку начинаются дни Светлой Седмицы. Этот праздник отмечается в честь чудотворного образа, называемого православной иконой Девы Марии с Новорожденным. Иверская Икона, о которой идет речь, известна своей необычайной чудотворной силой. В настоящее время эта святая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По данным православных источников, оригинал иконы был написан Лукой.

Приметы 7 мая

  • Дождь – будет теплый сентябрь.
  • Вокруг луны круга - будет сильный ветер
  • Утром радуга – будет дождь.

Что нельзя делать в Светлый вторник

  • Считается, что в этот день нельзя быть жадным, а наоборот нужно помогать нуждающимся и быть щедрым.
  • В Светлый вторник запрещено венчаться. В народе считают, что в пасхальные дни у всех христиан должна быть только одна общая радость – Воскресение Христово.
  • Также в этот день не стоит унывать или ссориться с окружающими людьми.

Кто празднует День ангела

7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

Читайте также о древних Пасхальных традициях, запретах .

Также мы писали, что нельзя делать в Пасхальную неделю.

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