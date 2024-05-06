Праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

Светлый вторник в 2024 году выпадает на 7 мая. Это второй день после праздника Пасхи.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler). Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.