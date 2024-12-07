Свято 7 грудня: яке сьогодні свято і чому не можна багато працювати

В суботу 7 грудня православна церква вшановує пам'ять святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. Цього дня також згадують проповідника Павла Послушного, крім цього, триває Різдвяний піст.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію, традиції та головні заборони церковного свята 7 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.
Відповідно до переказів з церковних книг, святий Амвросій народився в 339-340 році в місті Тревір, яке знаходилося в Римській імперії. Його батько обіймав престижну посаду, тож хлопчика віддали на навчання кращим педагогам.
В 370 році, після здобуття юридичної освіти, Амвросій став правителем провінції Лігурія-Емілія, столицею якого був Медіолан. Святий здобув повагу та прихильність мешканців завдяки своєму милосердю та мудрості. Ці якості, разом з красномовством правителя, призвели до висвячення Амвросія в єпископи - це сталося 7 грудня 374 року.
Святий невтомно служив церкві, написавши величезну кількість праць, присвяченим питанню моралі, а також створивши чудові літургійні гімни для антифонного співу. Амвросій мирно спочив 4 квітня 397 року. Мощі святителя донині зберігаються в Мілані у церкві Сант-Амброджо.
В народі свято називали днем Амвросія. В цей день існував звичай збиратися всією ріднею на святкову вечерю. Ця традиція означала згуртованість та сімейне єднання, вважалося, що дружна родина щонайменше на рік вбереже себе від сварок.
Також 7 грудня - день пам'яті проповідника Павла Послушного. Український святий народився наприкінці XIII, але точна дата, як і відомості про родину, відсутня.
Відомо, що до прийняття чернечого постригу Павло був неслухом, але після вступу в Печерський монастир виконував всі доручення, в вільний час молячись та виконуючи корисну роботу. Святий спочив в монастирі на початку XIV ст. За праведне життя Павла занесли до лику святих.
На Авросія, як і в інші святкові дати, намагалися не працювати, хоча й прибирали в оселі та готували страви. Однак важливо не надто докладати зусиль до виконання хатніх справ, а провести час з рідними - тоді родина житиме в злагоді.
7 грудня не можна витрачати кошти необдумано - радості та користі від даремних покупок не буде.
Крім цього, в день Амвросія жінкам не можна прати білизну, в'язати чи шити, інакше в життя дівчини можуть прийти хвороби і нещастя. Крім цього, дівчатам 7 грудня заборонялося мити волосся - можна було втратити красу і природну силу.
7 грудня, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро, Сергій.
Крім цього, за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Катерина, Григорій, Олексій, Євген, Михайло, Іван, Марк, Олександр, Онися.
7 грудня у світі відзначають такі свята і визначні події:
Раніше ми писали про те, чи можна відзначати День святого Миколая двічі.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.