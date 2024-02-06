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Свято 6 лютого: що обов'язково сьогодні треба зробити, а що - суворо заборонено

Яке церковне свято 26 лютого (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

6 лютого православні віряни вшановують пам'ять преподобного Вуколи Смирнського. Святого вважають першим єпископом, який відслужив свою службу у Малій Азії, проповідуючи християнство.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції 6 лютого

У стародавні часи це свято називали Вукол-телятник. Чимало прикмет і обрядів цього дня пов'язували з родючістю, зокрема з успішним народженням телят у корів, які раніше вважалися головними джерелами харчування для сім'ї. З цього витікає ще один обряд, в якому в цей день вважалося можливим позбутися чоловічого безсилля.

Також вірили, що, якщо самотня людина помолиться у Вуколу, вона може невдовзі знайти свого життєвого партнера.

День Вуколи вважається відмінним часом для генерального прибирання в будинку і на подвір'ї. Рекомендується вивести сміття, промити підлогу і вікна, а також виправити давні поломки та відремонтувати те, що відкладалося протягом тривалого часу.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні холодно - березень буде теплим.
  • Вдарять морози - обіцяють бурхливу весну, сухе і спекотне літо.
  • Чим холодніше на Вуколу, тим тепліше буде перший місяць весни.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна сваритися, а якщо ви живете не в ладу з сусідами, дата - відмінний день для примирення.

Рекомендується також в цей день носити на собі оберіг, через те, що в цей день дуже легко отримати пристріт.

Сьогодні День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан. 

 

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