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Свято 6 лютого: що можна і не можна робити сьогодні, щоб не накликати біду

Яке свято 6 лютого (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

6 лютого 2023 року за православним календарем вшановується пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. В народі цей день називали Ксенія Полузимниця, Аксинья Напівхлібниця, і він завжди мав особливі традиції і заборони.

Що можна і не можна робити, дні ангела і прикмети цього дня - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Найважливіші традиції 6 лютого, що можна робити

Оскільки половина зими у цю дату вже пройшла, тому селяни починали перевіряти запаси хліба (зерна). Вважалося, що до нового урожаю повинно бути стільки ж хліба, скільки вже з'їли.

Цікавим була традиція не вечеряти. Адже вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день, той незабаром помре. Тому на Ксенії старалися не вечеряти, або ж за стіл першими сідали люди похилого віку.

Існувало ворожіння на хлібі, яке допомагало з'ясувати, чи буде підвищуватися ціна на нього. Люди брали печений хліб і зважували його ввечері на вагах, а вранці повторювали процедуру:

  • вага хліба зменшилася - ціна впаде;
  • підвищилася - хліб подорожчає;
  • вага не змінилася - ціна залишиться такою ж.

Звідси робили висновок, яким буде урожай зернових. Якщо ціни знижуються, то врожай буде хорошим, підвищуються - поганим, а сам хліб дорогим.

Головні заборони на Ксенії

6 лютого намагалися не зав'язувати вузли, тому що це могло спричинити біди і притягнути смерть.

Крім того не варто робити такі речі:

  • перестеляти ліжко;
  • літнім людям не слід шити і в'язати;
  • стригти нігті на ногах;

Вважалося, що сни проти 6 лютого двозначні, вони можуть здійснитися, але навпаки. І про них не можна нікому розповідати, тому що інакше нічого не відбудеться.

Важливі прикмети цього дня

Погода 6 лютого вказує, якою буде весна:

  • якщо немає вітру, то друга половина липня буде сухою і спекотною;
  • заметіль - весна прийде пізно;
  • якщо сонячний день - буде хороша весна;

Якщо сьогодні в небі хмари високі і рідкі - скоро наступить відлига

День ангела сьогодні відзначають:

Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Обов'язково привітайте винуватців свята!

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