Свято 6 березня: що треба зробити та чому не можна йти до лісу

Історія та традиції свята

Костянтин був сином августа Констанція I Хлора та святої рівноапостольної цариці Олени. У той період Римська імперія була поділена на Східну та Західну, що призводило до того, що на її чолі стояли два самостійних імператори.

Олена, мати імператора, була відомою своєю християнською вірою. У віці 80 років вона здійснила паломництво до Єрусалиму, в пошуках Хреста Господнього. За вказівкою, отриманою у сні, вона знайшла Хрест і поділила його на дві частини. Одну частину вона залишила в Єрусалимі, а іншу взяла з собою.

В народі цей день часто називають Костянтиновим або Днем кіл навколо колодязя. У цей день наші предки особливо поважали воду, освячували її у колодязях і відвідували лазні. Повернення лелеки розглядали як символ сімейного добробуту, що вносило свої позначення на традиціях цього святкування.

Головні прикмети цього дня

морозний день вказує на швидкий прихід вести на сухе літо;

ластівки вже прилетіли - чекайте на потепління;

високо і швидко пливуть хмари - до хорошої погоди;

вже з'явилися проліски - можна починати посівні роботи.

Що не можна робити цієї дати

Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.

Не варто даремно витрачати воду.

Заборонено ходити до лісу.

У кого сьогодні День ангела: Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.