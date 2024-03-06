Свято 6 березня: що треба зробити та чому не можна йти до лісу

6 березня 2024 року за церковним календарем святкується день пам'яті святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Костянтин був сином августа Констанція I Хлора та святої рівноапостольної цариці Олени. У той період Римська імперія була поділена на Східну та Західну, що призводило до того, що на її чолі стояли два самостійних імператори.
Олена, мати імператора, була відомою своєю християнською вірою. У віці 80 років вона здійснила паломництво до Єрусалиму, в пошуках Хреста Господнього. За вказівкою, отриманою у сні, вона знайшла Хрест і поділила його на дві частини. Одну частину вона залишила в Єрусалимі, а іншу взяла з собою.
В народі цей день часто називають Костянтиновим або Днем кіл навколо колодязя. У цей день наші предки особливо поважали воду, освячували її у колодязях і відвідували лазні. Повернення лелеки розглядали як символ сімейного добробуту, що вносило свої позначення на традиціях цього святкування.
У кого сьогодні День ангела: Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.
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