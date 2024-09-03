Свято 4 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Вавила був відомим християнським лідером, який своєю непохитною вірою захищав християнські цінності. Його життя та мученицька смерть стали символом відданості Богу і спротиву язичницьким утискам.

Він народився в Антіохії, важливому центрі християнства в Римській імперії. Вавила був ревним пастирем і проповідником, відомим своєю любов'ю до пастви та незламною вірою. Під час переслідувань християн він став єпископом і повів за собою вірян, показуючи приклад мужності.

Коли римський імператор намагався увійти до християнського храму, щоб принести язичницьку жертву, Вавила відмовив йому, захищаючи святиню. За це його заарештували та піддали тортурам, але він не зрікся віри. Урешті, Вавила був страчений разом із трьома учнями, які також відмовилися зректися християнства. Його подвиг став прикладом непохитної віри для багатьох.

Страта святого Вавили і трьох юнаків (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Відмовляти нужденним у допомозі

Брати чи давати гроші в борг

Розводити багаття.

Також не рекомендується ходити завтра у гості, бо, згідно з народними віруваннями, такий похід може принести неприємності. Окрім цього, не варто одягати темний одяг, оскільки чорний притягує біди та смуток.

У цей день українці молилися святому Вавилі, просячи в нього здоров'я для домашньої худоби.

Народні прикмети і традиції 4 вересня

Зранку йде дощ - зима буде сніжною

На цибулі багато лушпиння - до холодної зими

На горобині багато ягід - до морозної зими

Мало грибів у лісі - зима буде суворою

Високі мурашники - взимку буде дуже холодно.

У цей час завершувалися всі польові роботи, і селяни бралися за ремонт та чистку садового й городнього інвентарю, готуючи його до зберігання на зиму та для використання в наступному сезоні.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: