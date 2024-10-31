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Свято 31 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке церковне свято 31 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 31 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Стахій був одним із 70 апостолів, які відіграли важливу роль у поширенні християнства. Він активно проповідував у різних землях, зокрема у Фракії та Віфінії, здійснюючи чудеса та зцілення в ім’я Ісуса Христа, що підтверджувало його віру та Божу силу.

Інший визначний апостол, Амплій, також належав до 70 апостолів. Його ім’я згадується в листі святого Павла до Римлян, де він відіграв ключову роль у створенні перших християнських громад, активно сприяючи зростанню віри.

Окрім них, такі апостоли, як Варнава, Тимофій і Тит, також багато зробили для зміцнення християнських спільнот і заснування нових церков. Їхні старання, як і подвиги святого Стахія та Амплія, стали частиною великої спадщини, що надихає вірян і досі.

Святі апостоли Стахій, Амплій та Урван (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 31 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися, лихословити
  • Відмовляти у допомозі
  • Лінуватися і пліткувати.

Також не рекомендується давати або просити гроші у борг, адже їх скоріше за все не повернуть. Щоб привернути позитив і щастя у своє життя, візьміть зелену нитку і носіть її з собою в кишені протягом дня.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Ясний і сонячний день - до вітряної погоди
  • Птахи насупилися - насувається негода
  • Горобці цвірінькають - погода буде теплою
  • Ввечері небо затягнуте хмарами - будуть опади.

Цей день вважався вдалим для турботи про домашню птицю. Селяни зазвичай утеплювали курники, щоб забезпечити курям комфортні умови взимку.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Іван, Микола, Петро, Роман, Сергій, Станіслав, Степан, Олександр, Олексій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Гелловін
  • Міжнародний день Чорного моря
  • Всесвітній день економії.

Раніше ми розказували, як насправді виглядає пекло та що чекає на грішників у християнській традиції.

Також дізнайтеся, для чого знімати капелюх у приміщенні й у церкві.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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