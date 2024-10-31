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Праздник 31 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой церковный праздник 31 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 31 октября, праздник - православные украинцы чтят память святых апостолов Стахия, Амплия и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Стахий был одним из 70 апостолов, сыгравших важную роль в распространении христианства. Он активно проповедовал в разных землях, в частности во Фракии и Вифинии, совершая чудеса и исцеления во имя Иисуса Христа, что подтверждало его веру и силу Божью.

Другой видный апостол, Амплий, также принадлежал к 70 апостолам. Его имя упоминается в письме святого Павла Римлянам, где он сыграл ключевую роль в создании первых христианских общин, активно способствуя росту веры.

Кроме них, такие апостолы, как Варнава, Тимофей и Тит, также многое сделали для укрепления христианских общин и основания новых церквей. Их старания, как и подвиги святого Стахия и Амплия, стали частью большого наследия, вдохновляющего верующих до сих пор.

Святые апостолы Стахий, Амплий и Урван (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 31 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить
  • Отказывать в помощи
  • Лениться и сплетничать.

Также не рекомендуется давать или просить деньги взаймы, ведь их, скорее всего, не вернут. Чтобы привлечь позитив и счастье в свою жизнь, возьмите зелёную нить и носите ее с собой в кармане в течение дня.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Ясный и солнечный день - к ветреной погоде
  • Птицы нахмурились - надвигается ненастье
  • Воробьи чирикают - погода будет теплой
  • Вечером небо затянуто тучами - будет идти дождь.

Этот день считался удачным для заботы о домашней птице. Крестьяне обычно утепляли курятники, чтобы обеспечить курам комфортные условия зимой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Иван, Николай, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Александр, Алексей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра – Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Хэллоуин
  • Международный день Черного моря
  • Всемирный день экономии.

Раньше мы рассказывали, как на самом деле выглядит ад и что ждет грешников в христианской традиции.

Также узнайте, для чего снимать шляпу в помещении и церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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