Свято 30 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Григорій народився приблизно в 257 році в знатній сім'ї. Його батько, Ананій, був християнином, проте за правління язичницького царя Трдата III зазнав страти. Хоча Григорій виростав у язичницькому середовищі, він згодом прийняв християнство та здобув освіту в цій традиції.

Після звернення до віри Григорій почав активно проповідувати християнство в Вірменії, засновуючи нові церкви та популяризуючи християнські цінності. Його діяльність викликала гнів Трдата III, який переслідував Григорія, ув'язнивши його в темну яму. Проте навіть у важких умовах Григорій залишався непохитним у своїй вірі.

Коли цар тяжко захворів, він покликав Григорія, аби той помолився за його одужання. Після зцілення Трдата III прийняв християнство, і Вірменія стала першою країною, що офіційно проголосила християнство своєю державною релігією.

Ікона Святого Григора Лусаворіча у Вірменському соборі Львова (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 30 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Впускати додому чужих людей

Ходити в брудному одязі.

Не рекомендується спати на несвіжій постільній білизні, адже це може призвести до неприємностей у житті. Вважається, що в цей день не слід укладати контракти, оскільки вони можуть закінчитися невдало. Також не варто носити поношений чи старий одяг, щоб уникнути можливих невдач.

Народні прикмети і традиції цього дня

Немає грибів, але багато горіхів - зима буде сніжною

Іде дощ - взимку буде багато снігу

Немає опадів у цей день - зима прийде нескоро

Випав сніг - до пізньої зими

Зранку похмуро - вдень буде тепло.

Традиційно в цей день наші предки витрушували стару солому з подушок і матраців, замінюючи її на нову, яку спалювали. Вірили, що цей обряд захищає від поганого ока та сприяє зміцненню здоров'я.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: