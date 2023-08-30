Свято 30 серпня: що робити не можна, кого привітати з днем ангела

Що відзначають 30 серпня

Святий Мирон помер у 250 році за віру за імператора Декії. День його смерті став спеціальною датою, коли допомагають вдовам, сиротам та всім знедоленим.

У народних повір'ях 30 серпня вважається першим днем, коли починає опадати листя. Першими вони опадають з берези, потім з липи та черемхи.

Цього дня роблять заготівлі на зиму, а щоб вони були смачними та не зіпсувалися - не можна ходити до церкви, на цвинтарі та поминати чорта.

На Мирона продовжують сівбу ярих, удобрюють ґрунт, в'яжуть снопи, збирали овочі.

Головні прикмети на Мирона

Сонце в хмару сідає - чекай на негоду найближчими днями.

Журавлі полетіли на південь - на Покров буде мороз.

Птахи відлетіли у теплі краї - скоро похолодає.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде тепле.

День вважається невдалим для сватання, весілля та заручин.

Що не можна робити у цей день

На Мирона не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна цього дня ходити на могилу та згадувати диявола

На Мирона краще не планувати весілля та сватання – шлюб довго не протримається.

Цього дня не можна чаклувати, ворожити та довго дивитися у дзеркало.

Хто святкує день ангела

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.