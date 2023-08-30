Праздник 30 августа: что делать нельзя, кого поздравить с днем ангела

Что отмечают 30 августа

Святой Мирон умер в 250 году за веру при императоре Декии. День его смерти стал специальной датой, когда помогают вдовам, сиротам и всем обездоленным.

В народных поверьях 30 августа считается первым днем, когда начинают опадать листья. Первыми они опадают с березы, потом с липы и черемухи.

В этот день делают заготовки на зиму, а, чтобы они были вкусными и не испортились - нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.

На Мирона продолжают сев яровых, удобряют почву, вяжут снопы, собирали овощи.

Главные приметы на Мирона

Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.

Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.

Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.

Что нельзя делать в этот день

На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать дьявола

На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовства - брак долго не продержится.

В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.

Кто празднует день ангела

Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.