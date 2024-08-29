Свято 30 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Олександр жив у IV столітті і був відомим захисником православної церкви. Він боровся проти аріанства - єретичного вчення, що заперечувало божественність Ісуса Христа і мало широко поширення у Візантійській імперії.

Олександр служив при святому Митрополиті Митрофані, а після його смерті в 326 році став патріархом Константинопольським. Відомий своїм мирним і добрим характером, він здобув повагу серед християн і навіть язичників. Помер у глибокій старості приблизно в 337 році.

Святий Іван Златоуст (бл. 347-407) був одним із найвідоміших патріархів Константинополя і належить до трьох святителів разом зі святими Василієм Великим та Григорієм Богословом. Народився в Антіохії, де здобув чудову освіту. Спершу жив як пустельник, але через проблеми зі здоров’ям повернувся до міста, де став дияконом і священником. У 398 році його обрали патріархом Константинопольським.

Святий Іван прославився своїми глибокими і красномовними проповідями, в яких засуджував зловживання серед духовенства та багатих. Це викликало конфлікти з імператрицею Євдокією та іншими впливовими особами, через що його неодноразово виганяли з Константинополя. Іван Златоуст помер у вигнанні в 407 році. Його твори, зокрема тлумачення Святого Письма та літургійні тексти, мають великий вплив у християнській традиції.

Святий Павло Ісповідник був патріархом Константинопольським у IV столітті, під час конфлікту між православними та аріанами. Після смерті святого Олександра Павла обрали патріархом, але його служіння супроводжувалося постійною боротьбою.

Аріани, за підтримки імператора Констанція II, не визнавали Павла і призначили замість нього Євсевія Нікомідійського. Павла кілька разів виганяли з Константинополя, але він залишався вірним православній вірі. Зрештою, його заслали до Кукузу, де аріани задушили його у 350 році. За свою стійкість у вірі та страждання, Павло отримав титул "Сповідник".

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Вживати спиртні напої

Грати в азартні ігри

Лінуватися чи байдикувати

Пліткувати й обманювати.

Також не рекомендується приносити цього дня у будинок кошеня - воно може стати причиною невдач і притягувати горе.

За народними прикметами, затвора не варто перестилати постіль, інакше вам почнуть часто снитися жахіття.

Народні прикмети і традиції 30 серпня

Багато зірок на небі - до великого врожаю наступного року

Бджоли активно ховаються - до ранньої зими

Птахи літають високо в небі - осінь буде теплою

Горобина добре вродила - скоро почнуться зливи.

Здавна у цей день було заведено проводити гучні застілля і святкування. Окрім цього, завтра обов’язково треба навести порядок у домі та відвідати кладовище. Вірили, що це привабить успіх і щастя до вашого життя.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Арсеній, Опанас, Олександр, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Павло, Петро, Федір, Леонід, Макар, Яків, Єлизавета.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: