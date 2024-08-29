Праздник 30 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Праздник 30 августа - завтра православные украинцы чтят память святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Александр жил в IV веке и являлся известным защитником православной церкви. Он боролся против арианства - еретического учения, отрицавшего божественность Иисуса Христа и имевшего широкое распространение в Византийской империи.
Александр служил при святом Митрополите Митрофане, а после его смерти в 326 году стал патриархом Константинопольским. Известный своим мирным и добрым характером, он приобрел уважение среди христиан и даже язычников. Умер в глубокой старости примерно в 337 году.
Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) был одним из самых известных патриархов Константинополя и принадлежит к трем святителям вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии, где получил отличное образование. Сначала жил как отшельник, но из-за проблем со здоровьем вернулся в город, где стал диаконом и священником. В 398 году его избрали патриархом Константинопольским.
Святой Иоанн прославился своими глубокими и красноречивыми проповедями, в которых осуждал злоупотребление среди духовенства и богатых. Это вызвало конфликты с императрицей Евдокией и другими влиятельными лицами, из-за чего его не раз изгоняли из Константинополя. Иван Златоуст скончался в изгнании в 407 году. Его произведения, в частности толкование Священного Писания и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции.
Святой Павел Исповедник был патриархом Константинопольским в IV веке, во время конфликта между православными и арианами. После смерти святого Александра Павла избрали патриархом, но его служение сопровождалось постоянной борьбой.
Арианы, при поддержке правителя Констанция II, не признавали Павла и назначили заместо него Евсевия Никомидийского. Павла несколько раз изгоняли из Константинополя, но он оставался верен православной вере. В конце концов его сослали в Кукузу, где арианы задушили его в 350 году. За свою стойкость в вере и страдании, Павел получил титул "Исповедник".
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Употреблять спиртные напитки
- Играть в азартные игры
- Лениться или бездельничать
- Сплетничать и обманывать.
Также не рекомендуется приносить в этот день в дом котенок - он может стать причиной неудач и притягивать горе.
По народным приметам, затвора не стоит перестилать постель, иначе вам начнут часто сниться ужасы.
Народные приметы и традиции 30 августа
- Много звезд на небе - к большому урожаю следующего года
- Пчелы активно прячутся - к ранней зиме
- Птицы летают высоко в небе - осень будет теплой
- Рябина хорошо уродилась - скоро начнутся ливни.
Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Кроме того, завтра обязательно нужно навести порядок в доме и посетить кладбище. Верили, что это привлечет удачу и счастье к вашей жизни.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Арсений, Афанасий, Александр, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Петр, Федор, Леонид, Макар, Иаков, Елизавета.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день жертв насильственных исчезновений
- Международный день вина "Каберне Совиньон"
- Международный день китовой акулы
- День рождения электрического пылесоса
- День доставленных посылок.
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.
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При написании материала были использованы источники: сайты "Богослов", УПЦ "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.