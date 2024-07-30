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Свято 30 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 30 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 30 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять апостолів Сили, Силуана, Крискента, Єпенета і Андроника та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Сила був важливою постаттю в ранній Єрусалимській церкві і товаришем апостола Павла. У 51 році, після Єрусалимського собору, Сила разом з Павлом і Варнавою вирушив до Антіохії, щоб донести рішення собору, що християни з язичників звільняються від дотримання Мойсеєвого закону, але повинні уникати певних гріхів.

Під час місіонерської подорожі Сила і Павло потрапили до в'язниці у Філіпах. Вони почали молитися і стався землетрус, який звільнив їх з ув'язнення. Після Вартовий в'язниці увірував у Христа і хрестився разом із сім'єю.

Після цього апостоли відвідали Амфіполь, Аполлонію і Солунь, де засновували церкви. У Коринфі Сила був призначений єпископом, де пізніше завершив своє життя.

Святий Силуан також був близьким співробітником Павла і Петра, став єпископом у Солуні і загинув мученицькою смертю. Апостол Крискент проповідував у Галатії і Галлії, де також загинув мученицькою смертю. Апостол Епенет був єпископом у Карфагені, а Андроник - єпископом у Панонії.

Апостол Сила (зображення: goloseevo.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 30 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися з рідними
  • Відмовляти нужденним у допомозі
  • Торкатися гострих предметів
  • Лінуватися і переїдати.

Також не рекомендується розповідати погані сни, вважають, що тоді вони обов’язково збудуться.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Дощить і вітряно - така погода затягнеться надовго
  • Прохолодно - найближчим часом опадів не буде
  • Літає павутиння у повітрі - погода ще довго буде сонячною
  • Яскраво мерехтять зірки перед світанком - до рясних опадів.

У цей день наші предки збирали ожину і готували з неї різні страви, адже знали, що ця ягода не лише смачна, але й корисна. Окрім збору ягід, розпочинали також висівання озимих культур.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Лука, Максим, Анатолій, Валентин, Герман, Павло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день дружби
  • Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
  • Всесвітній день вишивання
  • Всесвітній день сноркелінга
  • День кольорових напоїв.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.

Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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