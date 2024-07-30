Праздник 30 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Сила был важной фигурой в ранней Иерусалимской церкви и товарищем апостола Павла. В 51 году, после Иерусалимского собора, Сила вместе с Павлом и Варнавой отправился в Антиохию, чтобы донести решение собора, что христиане из язычников освобождаются от соблюдения Моисея закона, но должны избегать определенных грехов.

Во время миссионерской поездки Сила и Павел попали в тюрьму в Филиппах. Они начали молиться и произошло землетрясение, освободившее их из заключения. После Стражи тюрьмы уверовал во Христа и крестился вместе с семьей.

После этого апостолы посетили Амфиполь, Аполлонию и Солунь, где основывали церкви. В Коринфе Сила был назначен епископом, где позже завершил свою жизнь.

Святой Силуан также был близким сотрудником Павла и Петра, стал епископом в Фессалонике и погиб мученической смертью. Апостол Крискент проповедовал в Галатии и Галлии, где погиб мученической смертью. Апостол Эпенет был епископом в Карфагене, а Андроник - епископом в Панонии.

Апостол Сила (изображение: goloseevo.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 30 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться с родными

Отказывать нуждающимся в помощи

Касаться острых предметов

Лениться и переедать.

Также не рекомендуется рассказывать плохие сны, считают, что тогда они обязательно сбудутся.

Народные приметы и традиции этого дня

Дождливо и ветрено - такая погода затянется надолго

Прохладно - в ближайшее время осадков не будет

Летает паутина в воздухе - погода еще долго будет солнечной

Ярко мерцают звезды перед рассветом - до обильных осадков.

В этот день наши предки собирали ежевику и готовили из нее разные блюда, ведь знали, что эта ягода не только вкусна, но и полезна. Кроме сбора ягод, начинали также посев озимых культур.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Герман, Павел.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: