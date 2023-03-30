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Свято 30 березня: що не можна робити в день Олексія, головні прикмети

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

30 березня православна церква відзначає день святого Олексія. У народі це було велике та світле свято. Вважалося, що цієї дати можна привернути достаток.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Головні традиції на день Олексія

Алексій народився наприкінці IV століття у Римі у добрій знатній сім'ї. Якось у церкві йому прийшло бачення, як ховають його матір. Він попросив у Бога вимолити її життя. Олексій зрікся рідного дому та майбутнього благополучного життя - у вечір власного весілля він утік з батька, залишивши батьків і молоду дружину в невіданні. Наступні 17 років Олексій провів у місті Едессе при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився, а днями просив милостиню.

Святий Олексій (фото: wikipedia.org)

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде гаразд. Люди вірили, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло та надія на краще майбутнє. Тож цього дня заведено святкувати.

Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не розпочинати, оскільки вони не будуть успішними. А ось скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.

Сьогодні треба помолитися святому Олексію, щоб він благословив, приніс удачу та успіх, допоміг у житті, роботі та сім'ї.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні тепло, то й весна буде теплою, а рік багатим на врожай.
  • Якщо дівчина сьогодні познайомиться з хлопцем на ім'я Олексій, вона обов'язково за нього заміж вийде.
  • Прикмети на 30 березня кажуть, що якщо сьогодні знайдеш гроші, то незабаром матимеш дуже великий прибуток.
  • Якщо вдома є немовля, то сьогодні не можна виносити з дому ніякі речі і нікому нічого не можна давати, бо щастя дитину віддаси.

Що сьогодні не можна робити

  • Сьогодні не можна розпочинати нові справи;
  • не можна сваритися з рідними;
  • не можна перебувати у поганому настрої;
  • не можна працювати після заходу сонця.

Іменини сьогодні святкують: Павло, Макар, Гаврило, Віктор, Олексій, Олександр.

Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.

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