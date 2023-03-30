Свято 30 березня: що не можна робити в день Олексія, головні прикмети

30 березня православна церква відзначає день святого Олексія. У народі це було велике та світле свято. Вважалося, що цієї дати можна привернути достаток.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Алексій народився наприкінці IV століття у Римі у добрій знатній сім'ї. Якось у церкві йому прийшло бачення, як ховають його матір. Він попросив у Бога вимолити її життя. Олексій зрікся рідного дому та майбутнього благополучного життя - у вечір власного весілля він утік з батька, залишивши батьків і молоду дружину в невіданні. Наступні 17 років Олексій провів у місті Едессе при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився, а днями просив милостиню.
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде гаразд. Люди вірили, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло та надія на краще майбутнє. Тож цього дня заведено святкувати.
Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не розпочинати, оскільки вони не будуть успішними. А ось скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.
Сьогодні треба помолитися святому Олексію, щоб він благословив, приніс удачу та успіх, допоміг у житті, роботі та сім'ї.
Іменини сьогодні святкують: Павло, Макар, Гаврило, Віктор, Олексій, Олександр.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.