Праздник 30 марта: что нельзя делать в день Алексея, главные приметы

Главные традиции на день Алексея

Алексий родился в конце IV века в Риме в хорошей знатной семье. Однажды в церкви ему пришло видение, как хоронят его мать. Он попросил у Бога вымолить ее жизнь. Алексий отрекся от родного дома и будущей благополучной жизни - в вечер собственной свадьбы он бежал из отчего дома, оставив родителей и молодую жену в неведении. Следующие 17 лет Алексий провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где каждую ночь молился, а днями просил милостыню.

Святой Алексей (фото: wikipedia.org)

Наши предки называли этот день - Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий. Люди верили, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.

Сегодня нужно помолиться святому Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Главные приметы этого дня

Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.

Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.

Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.

Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать новые дела;

нельзя ссориться с родными;

нельзя пребывать в плохом настроении;

нельзя работать после заката.

Именины сегодня празднуют: Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей, Александр.