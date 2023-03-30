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Праздник 30 марта: что нельзя делать в день Алексея, главные приметы

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

30 марта православная церковь отмечает день святого Алексея. В народе это был большой и светлый праздник. Считалось, что в эту дату можно прилечь достаток.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Главные традиции на день Алексея

Алексий родился в конце IV века в Риме в хорошей знатной семье. Однажды в церкви ему пришло видение, как хоронят его мать. Он попросил у Бога вымолить ее жизнь. Алексий отрекся от родного дома и будущей благополучной жизни - в вечер собственной свадьбы он бежал из отчего дома, оставив родителей и молодую жену в неведении. Следующие 17 лет Алексий провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где каждую ночь молился, а днями просил милостыню.

Святой Алексей (фото: wikipedia.org)

Наши предки называли этот день - Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий. Люди верили, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.

Сегодня нужно помолиться святому Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.
  • Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.
  • Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.
  • Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.

Что сегодня нельзя делать

  • Сегодня нельзя начинать новые дела;
  • нельзя ссориться с родными;
  • нельзя пребывать в плохом настроении;
  • нельзя работать после заката.

Именины сегодня празднуют: Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей, Александр.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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