Свято 3 жовтня: що це за день і чому не можна дивитися у дзеркало

3 жовтня 2023 року православні християни відзначають день пам'яті єпископа Діонісія - апостола з сімдесяти, першого єпископа в Афінах, який жив у першому столітті і був учнем апостола Павла.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У чому суть свята

Як свідчать церковні перекази, Діонісій, вирушивши до Єгипту вивчати астрономію, по дорозі став свідком сонячного затемнення у момент розп'яття Ісуса Христа. Вже після повернення назад до Афін, увійшовши до органів влади, він був присутній на проповіді апостола Павла, увірував у Бога і прийняв християнство. Три роки він провів біля апостола, потім був висвячений на єпископа Афінського. У 57 році в Єрусалимі Діонісій був присутній під час поховання Діви Марії.

Ареопагіт подорожував Європою і проповідував християнство. На місці майбутнього Парижа був схоплений і кинутий у в'язницю. Проповідника мучили і змушували зректися Віри, але Діонісій стерпів тортури, і близько 96 року був обезголовлений за наказом місцевого правителя Сисинія.

За легендою, обезголовлене тіло священномученика встало і, взявши до рук свою голову, попрямувало до місця, де була християнська церква.

Традиції цього дня

На землях України здавна вірили, що на Дениса Позимнього, коли починаються холоди, на біле світло виходить погань та осінні лихоманки у пошуках жертв. Так, вважалося, що якщо захворіти цієї пори, то недуга може перерости в хронічний.

Тому для боротьби з лихоманкою використовували осинову кору, яку слід носити із собою - вона була захистом і від хвороб, і від пристріту.

Також проти псування та будь-якого іншого наговору наші предки використовували цибулю, часник, редьку та сіль – казали, що сіль та редька виїдають усі злі слова, написані на папері, а запах часнику та цибулі лякає нечисту силу.

Прикмети 16 жовтня

Низькі темні хмари у цей день обіцяють швидкі холоди та сніг.

Якщо у День Діонісія тепло, то на морози можна не очікувати вже до Артем'єва дня 2 листопада.

Якщо 16 жовтня галки в небі збираються зграями і кричать, то це означало ясну погоду.

Якщо в небі горобці перелітають зграйками з місця на місце, то це обіцяло швидку негоду.

Якщо миші копають нори на південну сторону - чекай на холодну зиму.

Що заборонено робити сьогодні

Через те, що на Дениса Позимнього особливо побоювалися пристріту, важливою забороною було виглядати в дзеркало на відображення в цей день - вважалося, що в іншому випадку можна спричинити лихо і серйозні невдачі.

Також не варто підбирати гроші на дорозі, якщо раптом їх помітите, а інакше можна втратити статки і влізти в борги.

Ще одним табу вважалися великі покупки – такі рекомендували перенести на інший день, інакше придбання не прослужить довгий час і не принесе радості його власнику.

Сьогодні, 3 жовтня, день ангела відзначають Амвросій, Денис, Павло, Петро.