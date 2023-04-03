Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, прикмети, традиції та дні ангела

В народі це свято називають Фомин день, або Катанік, і він має багато особливих звичаїв

3 квітня 2023 року за церковним календарем відзначається день пам'яті святителя Кирила Катанського, учня Апостола Петра, а також патріарха Константинопольського святителя Фомы.

Що сьогодні заборонено робити, яких традицій варто дотримуватися і кого привітати з днем ангела - в матеріалі Styler далі.

Головні традиції, що треба зробити

3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.

Традиційно в цей день робили прибирання - вважалося, що, вимітаючи сміття, позбавляєшся навіть від серйозних хвороб.

3 квітня варто зібратися за одним столом рідним і близьким, помиритися з тим, з ким у сварці.

Сни у Фомин день вважали віщими.

Що не можна робити на Кирила

Поливати кімнатні квіти, інакше в домі будуть сварки.

Прати білизну, міняти постіль - колись вірили, що так можна потривожити Водяника, і буде поганий сон.

Пліткувати, заздрити, лінуватися - ці дії сьогодні під забороною.

Не варто готувати борщ і пиріжки з капустою - це поминальні страви, які можуть привернути в дім нещастя.

У цей день заборонялося турбувати воду - кидати в неї каміння, ходити по рибу.

Народні прикмети і традиції на 3 квітня

Почути грім - до врожайного року.

Багато соку з берези - буде багато дощів влітку.

Сині хмари - на теплу, але дощову погоду.

Сильний вітер сьогодні - до нічних заморозків.

Цвіте мати-й-мачуха - зовсім скоро стане ще тепліше.

Комарі з'явилися - чекай потепління.

Якщо пологи випадають на Кирила Катаніка, то породіллі не варто переживати - вони пройдуть успішно.

День ангела святкують:

Антон, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Обов'язково привітайте іменинників зі святом!