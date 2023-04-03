Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, приметы, традиции и дни ангела
3 апреля 2023 по церковному календарю отмечается день памяти святителя Кирилла Катанского, ученика Апостола Петра, а также патриарха Константинопольского святителя Фоми.
В народе этот праздник называют Фомин день, или Катаник, и он имеет много особых обычаев.
Что сегодня запрещено делать, каких традиций следует придерживаться и кого поздравить с днем ангела - в материале Styler дальше.
Главные традиции, что нужно сделать
3 апреля пытались обрызгать землю водой из колодца, ведь верили, что так можно обеспечить хороший урожай. Также этой водой умывались, чтобы уберечься от болезней, сглаза.
Традиционно в этот день делали уборку - считалось, что выметая мусор, избавляешься даже от серьезных болезней.
3 апреля следует собраться за одним столом родным и близким, помириться с тем, с кем в ссоре.
Сны в Фомин день считали вещими.
Что нельзя делать на Кирилла
- Поливать комнатные цветы, иначе в доме будут ссоры.
- Стирать белье, менять постель - когда-то верили, что так можно потревожить Водяного, и будет плохой сон.
- Сплетничать, завидовать, лениться - эти действия сегодня под запретом.
- Не стоит готовить борщ и пирожки с капустой - это поминальные блюда, которые могут привлечь в дом несчастье.
- В этот день запрещалось беспокоить воду - бросать в нее камни, ходить на рыбалку.
Народные приметы и традиции на 3 апреля
- Услышать гром - к урожайному году.
- Много сока из березы - будет много дождей летом.
- Синие облака - на теплую, но дождливую погоду.
- Сильный ветер сегодня - до ночных заморозков.
- Цветет мать-и-мачеха - совсем скоро станет еще теплее.
- Комары появились - жди потепления.
Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать - они пройдут успешно.
День ангела празднуют:
Антон, Фома, Кирилл, Яков, Агния, Серафима, Ананий, Федор, Пахом, Филимон. Обязательно поздравьте именинников с праздником!
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