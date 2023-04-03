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Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, приметы, традиции и дни ангела

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Понедельник 03 апреля 2023 06:00
Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, приметы, традиции и дни ангела Праздник 3 апреля (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

3 апреля 2023 по церковному календарю отмечается день памяти святителя Кирилла Катанского, ученика Апостола Петра, а также патриарха Константинопольского святителя Фоми.

В народе этот праздник называют Фомин день, или Катаник, и он имеет много особых обычаев.

Что сегодня запрещено делать, каких традиций следует придерживаться и кого поздравить с днем ангела - в материале Styler дальше.

Главные традиции, что нужно сделать

3 апреля пытались обрызгать землю водой из колодца, ведь верили, что так можно обеспечить хороший урожай. Также этой водой умывались, чтобы уберечься от болезней, сглаза.

Традиционно в этот день делали уборку - считалось, что выметая мусор, избавляешься даже от серьезных болезней.

3 апреля следует собраться за одним столом родным и близким, помириться с тем, с кем в ссоре.

Сны в Фомин день считали вещими.

Что нельзя делать на Кирилла

  • Поливать комнатные цветы, иначе в доме будут ссоры.
  • Стирать белье, менять постель - когда-то верили, что так можно потревожить Водяного, и будет плохой сон.
  • Сплетничать, завидовать, лениться - эти действия сегодня под запретом.
  • Не стоит готовить борщ и пирожки с капустой - это поминальные блюда, которые могут привлечь в дом несчастье.
  • В этот день запрещалось беспокоить воду - бросать в нее камни, ходить на рыбалку.

Народные приметы и традиции на 3 апреля

  • Услышать гром - к урожайному году.
  • Много сока из березы - будет много дождей летом.
  • Синие облака - на теплую, но дождливую погоду.
  • Сильный ветер сегодня - до ночных заморозков.
  • Цветет мать-и-мачеха - совсем скоро станет еще теплее.
  • Комары появились - жди потепления.

Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать - они пройдут успешно.

День ангела празднуют:

Антон, Фома, Кирилл, Яков, Агния, Серафима, Ананий, Федор, Пахом, Филимон. Обязательно поздравьте именинников с праздником!

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