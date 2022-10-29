Свято 29 жовтня: що краще не робити цього дня, кого привітати з іменинами

29 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого мученика сотника Лонгіна.
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Лонгін народився в Каппадокії (Туреччина зараз) і перебував на службі у імператора Юдеї - Пілата.
Лонгін був поруч з Ісусом, коли той страждав на хресті. Бачачи муки Спасителя, Лонгін увірував у нього, як у Сина Божого, пішов на батьківщину і став там проповідувати християнство. Іудеї дізналися про це і переконали Пілата, щоб він судив Лонгіна. Потім усе так і сталося, святого обезголовили.
Наші пращури вірили, що це невдалий день для прийняття важливих рішень. Не рекомендувалося йти в натовп чи проводити час у великих компаніях. Також у цей день остерігалися крадіжок та випадковостей.
На день Лонгіна вважалося корисним вмитися холодною проточною водою. Люди вірили, що це допомагає при хворобах очей, а особливо віруючі в прикмети змушували дітей кілька годин поспіль дивитися на воду, вважаючи, що таким чином малюки покращать гостроту зору.
На сонці виходили погрітися літні та хворі люди. Вони вірили, що отримане тепло та світло допоможуть їм пережити зиму.
Іменини у цей день святкують Софії, Леонтії, Олексії, Терентії, Євгенії, Івани, Єгори, Яни та Георгії.
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