Свято 29 вересня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

У церковному світі сьогодні відзначають День Юхимії, Юхимії Всехвальної.
Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.
Юхимія походила з християнської сім'ї. За часів переслідувань християн правитель їхнього міста ненавидів і виганяв християн, і коли громада відмовилася прийти на свято Марса і проводила свою службу - він судив усіх християн, а молоду Юхимію залишив і спробував спокусити її.
Однак, дівчина відмовила правителю, і її зазнали знущань. Але вона залишилася неушкодженою завдяки молитвам. Юхимію кидали у вогонь, відправляли до диких звірів, але вона продовжувала голосно молитися. І раптом пролунав голос, що покликав мученицю, і врятував її, відправивши до Бога. Після чого земля здригнулася, зруйнувала храми язичників і всі невірні Христові тікали. Батьки забрали тіло і поховали, а останній день її мук і вважається Днем Юхимії Всехвальної.
У народі сьогодні розглядали кістку курки чи качки й за нею визначали, якою буде зима: якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде холодною.
Продовжували стригти овець. Сьогодні також йшли у лазню: казали, що той, хто попариться у лазні 29 вересня, не хворітиме весь рік. Жінки на зиму заготовляли капусту.
День Ангела святкують Віктор, Юхимія, Йосип, Кіпріан, Людмила, Прокопій та Ренат.
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