Свято 29 лютого: чому наші предки вважали день небезпечним, у кого День ангела
29 лютого за церковним календарем віряни відзначають день пам'яті святого преподобного Кассіяна.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія та традиції дня
Святий народився в Римській імперії і жив у IV-V столітті. У віці двадцяти років він вирішив вирушити в Палестину, де вступив у монастир. Потім протягом десяти років подорожував Єгиптом, вивчаючи традиції монашества. У 400 році він дістався до Константинополя і отримав там призначення дияконом від Івана Златоуста.
За повір'ями Касіян владарює над вітрами, яких він тримає у 12 кайданах за 12 замками. Тому часто цього дня бувала вітряна погода. Пращури вірили, що це так Касіян розважається.
Наші предки вважали день Касіяна особливо небезпечним і вірили, що будь-які плани, задумані в цей день, не здійсняться. Тому часто роботи припиняли ще до початку вечора.
Головні прикмети дня
- дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман - рік буде врожайним;
- якщо дерева в лісі шарудять - до відлиги;
- тріщить ліс - чекайте на мороз.
Що не можна робити 29 лютого
- Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.
- Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
- Заборонено брехати людям — ошуканство швидко розкриється.
Хто святкує День ангела: Порфирій, Ілля.
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