Свято 29 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
В п'ятницю 29 листопада церква вшановує мученика Парамона і з ним 370 мучеників. В народі цей день називали Парамоновим, для пращурів дата слугувала своєрідним орієнтиром для визначення погоди.
Про історію, прикмети та заборони свята 29 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Яке свято в церковному календарі
Про дитинство та ранні роки життя святого мученика Парамона відомо мало. За переказами, чоловік жив в III столітті за часів правління імператора Декії, який влаштував гоніння християн.
За наказом Аквіана, правителя східних областей, наближені царя кинули до в'язниці 370 християн, разом з Парамоном. В тортурах їх намагалися змусити зректися християнської віри та прийняти язичницький світогляд.
Парамон відкрито вказав на жорстокість правителя та чітко зазначив свою віру в Ісуса Христа. Після цього святого мученика стратили разом з іншими ув'язненими.
Що не можна робити 29 листопада
На думку предків, утримання від певної діяльності допоможе залучити в життя щастя. Зокрема, сьогодні не слід:
- приймати необдумані рішення
- лінуватися
- лаятися і агресивно відстоювати свої погляди
Крім цього, триває Різдвяний піст, який має певні заборони. Зокрема, в перші три тижні посту можна їсти рибу в вівторок, четвер, суботу та неділю.
В понеділок вживають гарячі страви без олії чи масла, а в середу та п'ятницю дотримуються сухоїдіння.
Наступні 10 днів в будні вживають переважно нежирну рослинну їжу, а в вихідні - рибу. У вівторок та четвер останнього тижня посту їдять гарячі страви без жирів.
Головні прикмети і традиції
- Якщо сьогодні йде сніг, то незабаром буде хуртовина
- 29 листопада снігу немає - в День Святого Миколая будуть сильні морози
- Цього дня лежить багато снігу - наступного року буде гарний врожай
- Якщо сьогодні видно яскраві зірки - буде мороз, якщо зірки тьмяні - буде тепло
- 29 листопада зорі червоні - буде сильний вітер
Парамонів день вважався "зимовказівником", тобто, допомагав визначити погоду на найближчий час. Якщо цього дня лежав сніг, ранок починався з очищення дахів мітлами та віниками.
Пращури цього дня намагалася ходити в лазню або милися теплою водою. Вірили, що це покращує настрій та здоров'я.
У кого сьогодні іменини
29 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Сергій, Данило, Микола, Денис, Іван.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Матвій, Василь, Михайло, Віктор, Дмитро, Іван, Микола, Федір, Макар, Сергій.
Яке сьогодні свято в світі
29 листопада в світі відзначають такі свята і події:
- Міжнародний день жінок-правозахисниць
- Міжнародний день системного інженера
- День електронних привітань
- Всеукраїнський день логіста
- День без покупок
- Всесвітній день інформації
- Міжнародний день ягуара
- Всесвітній день мурахоїдів
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.