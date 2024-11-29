Праздник 29 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
В пятницу 29 ноября церковь почитает мученика Парамона и с ним 370 мучеников. В народе этот день называли Парамоновым, для предков дата служила своеобразным ориентиром для определения погоды.
Об истории, приметах и запретах праздника 29 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какой праздник в церковном календаре
О детстве и ранних годах жизни святого мученика Парамона известно мало. По преданию, мужчина жил в III веке во времена правления императора Декии, устроившего гонения христиан.
По приказу Аквиана, правителя восточных областей, приближенные царя бросили в тюрьму 370 христиан вместе с Парамоном. В пытках их пытались заставить отречься от христианской веры и принять языческое мировоззрение.
Парамон открыто указал на жестокость правителя и ясно отметил свою веру в Иисуса Христа. После этого святого мученика казнили вместе с другими заключенными.
Что нельзя делать 29 ноября
По мнению предков, воздержание от определенной деятельности поможет вовлечь в жизнь счастье. В частности, сегодня не следует:
- принимать необдуманные решения
- лениться
- ругаться и агрессивно отстаивать свои взгляды
Кроме этого, продолжается Рождественский пост, у которого есть определенные запреты. В частности, в первые три недели поста можно есть рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье.
В понедельник употребляют горячие блюда без масла или масла, а в среду и пятницу соблюдают сухое питание.
Следующие 10 дней в будни употребляют преимущественно нежирную растительную пищу, а в выходные - рыбу. Во вторник и четверг на последней неделе поста едят горячие блюда без жиров.
Главные приметы и традиции
- Если сегодня идет снег, то в скором времени будет метель
- 29 ноября снега нет - в День Святого Николая будут сильные морозы.
- В этот день лежит много снега - в следующем году будет хороший урожай
- Если сегодня видны яркие звезды - будет мороз, если звезды тусклые - будет тепло
- 29 ноября звезды красные - будет сильный ветер
Парамонов день считался "зимоуказателем", то есть помогал определить погоду на ближайшее время. Если в этот день лежал снег, утро начиналось с очищения крыш метлами и вениками.
Наши предки в этот день следили за облаками. Верили, что это улучшает настроение и здоровье.
У кого сегодня именины
29 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Сергей, Даниил, Николай, Денис, Иоанн.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Матвей, Василий, Михаил, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай, Федор, Макар, Сергей.
Какой сегодня праздник в мире
29 ноября в мире отмечают следующие праздники и события:
- Международный день женщин-правозащитников
- Международный день системного инженера
- День электронных поздравлений
- Всеукраинский день логиста
- День без покупок
- Всемирный день информации
- Международный день ягуара
- Всемирный день муравьедов
Кстати, недавно мы писали о новых датах важных праздников цикла от Романа до Иордана.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.