Свято 29 березня: чому в цей день треба вшанувати березу, головні заборони дня

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції цього дня

Преподобний Марк жив у Сирії IV столітті і був єпископом. Відбувалося це за часів царювання Костянтина Великого, коли з дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів. Іновірці розлютилися на святого і, коли на престол зійшов племінник Костянтина, зажадали, щоб Марк за свої гроші відновив усі капища. Отримавши відмову, довго мучили преподобного, катуючи його тіло ножами, але святий стійко виніс усі муки і помер декількома роками пізніше.

У цей день наші предки святкували свято берези, відвідуючи березові гаї, де обіймали стовбури цих дерев, надихаючись їхньою енергією. Здавна березу вважали виключно жіночим деревом.

Цікаво, що існувало повір'я, яке стверджувало, що своєю енергією береза ділиться лише з доброю людиною, яка не має злих намірів.

Важливі прикмети цього дня

Якщо побачите вранці густі хмари на небі - чекайте увечері дощу;

Якщо прилетіли лебеді - весна виявиться теплою;

грім гримить рано-вранці - скоро чекайте похолодання;

сорока будують гнізда близько до землі - влітку будуть часті грози.

Що не можна робити у цей день

Лаятися, злитися, бо весь негатив повертається назад із потрійною силою;

За повір'ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу - це вважається поганим знаком;

Не відмовляйте нікому у допомозі.

Хто святкує День ангела: Марк, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип.